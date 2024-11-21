Tuyển Business Intelligence ABA CHEMICAL làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Cái Răng

- Viết bài truyền thông, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Viết kịch bản, concept, tham gia tổ chức sản xuất cho việc chụp ảnh sản phẩm, quay dựng cho các kênh mạng xã hội.

- Đề xuất ý kiến, lập kế hoạch và triển khai định hướng nội dung.

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing của công ty.

- Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

- Tốt nghiệp các ngành học liên quan nông nghiệp: Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng,... hoặc Marketing

- Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành marketing.

- Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.

- Kỹ năng viết tiếng tốt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau.

- Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh.

- Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

- Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.

Tại ABA CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản 8.000.000 - 10.000.000/tháng, hoa hồng định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa khả năng sáng tạo;

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,...

- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, thưởng lễ tết, dã ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ABA CHEMICAL

