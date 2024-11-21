Tuyển Business Intelligence ABA CHEMICAL làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu

ABA CHEMICAL
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
ABA CHEMICAL

Business Intelligence

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại ABA CHEMICAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Viết bài truyền thông, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Viết kịch bản, concept, tham gia tổ chức sản xuất cho việc chụp ảnh sản phẩm, quay dựng cho các kênh mạng xã hội.
- Đề xuất ý kiến, lập kế hoạch và triển khai định hướng nội dung.
- Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing của công ty.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành học liên quan nông nghiệp: Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng,... hoặc Marketing
- Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành marketing.
- Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.
- Kỹ năng viết tiếng tốt, ngôn từ đa dạng, làm chủ được các lối diễn đạt, văn phong khác nhau.
- Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh.
- Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
- Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.

Tại ABA CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản 8.000.000 - 10.000.000/tháng, hoa hồng định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa khả năng sáng tạo;
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,...
- Đảm bảo các chính sách phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, đám cưới, bệnh, thưởng lễ tết, dã ngoại, teambuilding, du lịch, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ABA CHEMICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ABA CHEMICAL

ABA CHEMICAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, Quốc lộ 1A, KDC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

