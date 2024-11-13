Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng nội dung trên website theo bộ từ khóa có sẵn hoặc tự nghiên cứu
Viết bài chăm sóc Social như Fanpage, Youtube, kịch bản video
Nghiên cứu insight khách hàng mục tiêu, content đối thủ.
Viết các bài viết chuẩn SEO trên website của công ty theo chiến lược đề ra.
Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng, quý dựa theo chiến lược marketing của Công ty.
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Hỗ trợ đóng góp ý kiến ý tưởng xây dựng fanpage và website, thu hút tương tác, phát triển tạo độ phủ thương hiệu...
Tham gia các công việc chung của phòng Marketing theo yêu cầu của Trưởng phòng/ Trưởng nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm content. Ưu tiên có kinh nghiệm Leader Content
Có khả năng viết nội dung hấp dẫn, lôi cuốn người đọc.
Linh hoạt, sáng tạo về ngôn ngữ và có khả năng diễn đạt tốt.
Có kinh nghiệm viết bài trên các diễn đàn online, website, kênh social.
Là người trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tập thể.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến và có ý thức tốt trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ Tết hấp dẫn.
Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Có hỗ trợ đào tạo chuyên môn, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập.
Được tham gia các hoạt động tập thể gắn kết, team building, du lịch của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
