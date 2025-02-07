Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Phụ trách chính, trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch Trade MKT (năm, quý, tháng, phát sinh), phát triển và thực hiện các chiến thuật Trade Marketing nhằm thúc đẩy sell in, sell out và tăng nhận diện thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch và OKR của team Trade: Đảm bảo các hoạt động Trade được diễn ra đúng, đủ về mặt nội dung, hình thức, tiến độ, ngân sách tối ưu.

- Phối hợp làm việc với cửa hàng, phòng liên quan và team nội bộ phòng về mặt nhằm phân tích số liệu, đưa phương án kế hoạch Trade tại cửa hàng, nhà phân phối, đại lý., tổ chức, triển khai, thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá và phân tích xu hướng ngành hàng, hành vi và insight khách hàng; đồng thời thu thập thông tin về chiến dịch Trade của các đối thủ cạnh tranh.

- Cập nhật kịp thời tình hình kết quả, đánh giá hiệu quả chiến dịch, mùa vụ. Kết hợp phương thức đi kèm từ thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Rà soát đánh giá, hoàn thiện công cụ dụng cụ sales kits, POSM cho địa điểm phụ trách.

- Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định về thị trường và marketing của công ty.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Trưởng phòng/Quản lý.

- Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định

Có Kinh ít nhất 1 năm ở vị trí trade marketing hoặc các vị trí liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành về Marketing hoặc các ngành tiệm cận

Hiểu rõ cách thức hoạt động trên các kênh marketing.

Biết cách ứng dụng các công cụ online marketing.

Kỹ năng phân tích tốt và biết cách triển khai dự án.

Có khả năng phân tích thị trường.

Khả năng lập kế hoạch công việc marketing.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

· Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

· Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

- BHXH, phúc lợi lao động đầy đủ.

