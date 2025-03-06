Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Vietnewscorp làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 293 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Có trách nhiệm theo dõi, bao quát thông tin trong ngày và phát triển nội dung liên quan đến lĩnh vực thị trường, giá cả, xu hướng, cung cầu hàng hóa nguyên liệu, nông – lâm – thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến trong nước và trên thế giới;

Dựa trên nguồn tin trực tiếp và gián tiếp từ các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển nội dung đề tài;

Khảo sát tình hình thực tế, tham dự sự kiện, thực hiện các đề tài được chủ mục, thư ký tòa soạn phân công;

Chủ động cập nhật, thực hiện đề tài hàng ngày theo chủ đề;

Thường xuyên theo dõi, tương tác trên các kênh thông tin như mạng xã hội, các trang báo điện tử, các nguồn tin chính thống,…để nắm bắt thông tin.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:

Tối thiểu chuyên ngành có liên quan; có thể tương tác với bên ngoài tốt (kỹ năng phỏng vấn, tạo lập các mối quan hệ)

Có trình độ tiếng anh tốt, có thể dịch được các bài viết nước ngoài tốt.

Có hiểu biết, kiến thức về một trong các lĩnh vực theo dõi.;

Biết sử dụng máy ảnh và xử lý ảnh;

Năng động, nhiệt tình, tư duy sáng tạo và có trách nhiệm với công việc;

Có thể làm việc dưới áp lực cao, độc lập hoặc theo nhóm;

Hòa đồng, cầu thị và muốn tìm hiểu cái mới, không ngại khó, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu;

Nhạy bén và xử lý thông tin nhanh;

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Vietnewscorp Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 15.000.000 –20.000.000VND;

Thưởng hàng tháng nếu hiệu quả công việc cao;

Lương tháng 13;

Thưởng lễ, tết hấp dẫn;

Du lịch, nghỉ mát 02 lần/năm; tùy tình hình kinh doanh của công ty.

Có nhiều cơ hội tăng lương, thăng tiến lên các vị trí công việc cao hơn;

Các chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietnewscorp

