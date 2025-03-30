Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Viết kịch bản, nội dung cho video chủ đề có sẵn

Phối hợp với Editor để hoàn thiện nội dung sản phẩm

Nghiên cứu, sáng tạo nội dung mới, bắt kịp xu hướng

Có ChatGPT hỗ trợ trong quá trình làm việc, giúp tối ưu ý tưởng và tốc độ triển khai.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Yêu thích viết lách, tư duy sáng tạo tốt

Độ tuổi dưới 26

Biết tiếng anh là một lợi thế lớn

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

Mong muốn được phát triển về nghề Content

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.500.000đ - 9.000.000đ + Thưởng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, nhiều cơ hội phát triển.

Các chuyến dã ngoại, teambuilding,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

