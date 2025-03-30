Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Viết kịch bản, nội dung cho video chủ đề có sẵn
Phối hợp với Editor để hoàn thiện nội dung sản phẩm
Nghiên cứu, sáng tạo nội dung mới, bắt kịp xu hướng
Có ChatGPT hỗ trợ trong quá trình làm việc, giúp tối ưu ý tưởng và tốc độ triển khai.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Yêu thích viết lách, tư duy sáng tạo tốt
Độ tuổi dưới 26
Biết tiếng anh là một lợi thế lớn
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Mong muốn được phát triển về nghề Content
Yêu thích viết lách, tư duy sáng tạo tốt
Độ tuổi dưới 26
Biết tiếng anh là một lợi thế lớn
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Mong muốn được phát triển về nghề Content
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.500.000đ - 9.000.000đ + Thưởng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, nhiều cơ hội phát triển.
Các chuyến dã ngoại, teambuilding,…
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, nhiều cơ hội phát triển.
Các chuyến dã ngoại, teambuilding,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI