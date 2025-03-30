Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

Content Writer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Toà nhà Tecco Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Viết kịch bản, nội dung cho video chủ đề có sẵn
Phối hợp với Editor để hoàn thiện nội dung sản phẩm
Nghiên cứu, sáng tạo nội dung mới, bắt kịp xu hướng
Có ChatGPT hỗ trợ trong quá trình làm việc, giúp tối ưu ý tưởng và tốc độ triển khai.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Yêu thích viết lách, tư duy sáng tạo tốt
Độ tuổi dưới 26
Biết tiếng anh là một lợi thế lớn
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Mong muốn được phát triển về nghề Content

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.500.000đ - 9.000.000đ + Thưởng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Được tham gia các buổi đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, nhiều cơ hội phát triển.
Các chuyến dã ngoại, teambuilding,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Tecco Tower, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-writer-thu-nhap-7-5-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-thai-nguyen-job341955
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Hạn nộp: 31/12/2025
Thái Nguyên Còn 107 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTT
Hạn nộp: 09/04/2026
Bắc Ninh Thái Nguyên Hải Dương Nghệ An Còn 206 ngày để ứng tuyển 9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ WAUP
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm