Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý hàng hoá, tài sản cửa hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng
Thúc đẩy doanh số cửa hàng
Quản lý hàng hoá, tài sản cửa hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng
Thúc đẩy doanh số cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn Chế độ bảo hiểm đầy đủ Du lịch, thưởng tết Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc
Thu nhập hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Du lịch, thưởng tết
Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc
Thu nhập hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Du lịch, thưởng tết
Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI