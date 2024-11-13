Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:

⦁ Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.

⦁ Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

⦁ Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

⦁ Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.

2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng:

⦁ Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng.

⦁ Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa.

⦁ Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.

⦁ Nắm bắt số tồn hàng ngày.

3. Quản lý cửa hàng:

⦁ Quản lý tài sản của Showroom: tất cả các tài sản thuộc Showroom của mình quản lý.

⦁ Những hư hòng nhẹ ở Showroom thì phải tiến hành sửa chữa ngay.

⦁ Kiểm tra vệ sinh trong Showroom.

⦁ Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần nộp Trưởng phòng kinh doanh

⦁ Kiểm tra bảo quản hàng hóa.

⦁ Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của Showroom do mình quản lý.

⦁ Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

⦁ Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.