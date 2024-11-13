Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7

- 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Quản lý nhân viên bán hàng:
⦁ Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.
⦁ Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
⦁ Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
⦁ Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng:
⦁ Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng.
⦁ Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa.
⦁ Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.
⦁ Nắm bắt số tồn hàng ngày.
3. Quản lý cửa hàng:
⦁ Quản lý tài sản của Showroom: tất cả các tài sản thuộc Showroom của mình quản lý.
⦁ Những hư hòng nhẹ ở Showroom thì phải tiến hành sửa chữa ngay.
⦁ Kiểm tra vệ sinh trong Showroom.
⦁ Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần nộp Trưởng phòng kinh doanh
⦁ Kiểm tra bảo quản hàng hóa.
⦁ Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của Showroom do mình quản lý.
⦁ Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
⦁ Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⦁ Giao tiếp tiếng Trung cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

⦁ Thu nhập: 10- 15Tr + %doanh số (không hạn chế).
⦁ Thời gian ca xoay 8 tiếng linh hoạt gồm Ca 9h - 17h hoặc 14h - 22h
⦁ Cơ hội thăng tiến lên Giám sát khu vực/ Giám sát miền.
⦁ Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
⦁ Thưởng hàng năm theo doanh số.
⦁ Chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động, Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1901, Lầu 19 Mapletree Business Center Số 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

