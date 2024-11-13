Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN
- Hà Nội: số 7
- 9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
1. Quản lý nhân viên bán hàng:
⦁ Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.
⦁ Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.
⦁ Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.
⦁ Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.
2. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng:
⦁ Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng.
⦁ Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa.
⦁ Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.
⦁ Nắm bắt số tồn hàng ngày.
3. Quản lý cửa hàng:
⦁ Quản lý tài sản của Showroom: tất cả các tài sản thuộc Showroom của mình quản lý.
⦁ Những hư hòng nhẹ ở Showroom thì phải tiến hành sửa chữa ngay.
⦁ Kiểm tra vệ sinh trong Showroom.
⦁ Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần nộp Trưởng phòng kinh doanh
⦁ Kiểm tra bảo quản hàng hóa.
⦁ Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của Showroom do mình quản lý.
⦁ Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.
⦁ Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
⦁ Thời gian ca xoay 8 tiếng linh hoạt gồm Ca 9h - 17h hoặc 14h - 22h
⦁ Cơ hội thăng tiến lên Giám sát khu vực/ Giám sát miền.
⦁ Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
⦁ Thưởng hàng năm theo doanh số.
⦁ Chế độ BHXH đầy đủ theo luật lao động, Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày phép năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
