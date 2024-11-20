Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa quy trình ETL sử dụng Airflow và Python.
Thiết kế và duy trì các pipeline dữ liệu phục vụ cho hệ thống Data Warehouse.
Quản lý dữ liệu, lưu trữ, và các cấu trúc dữ liệu lớn trên MinIO.
Phối hợp với đội ngũ ứng dụng và phân tích để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong xử lý dữ liệu.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Engineering.
Kỹ năng mạnh về Python và ETL (sử dụng Airflow, Airbyte).
Hiểu biết về các hệ thống lưu trữ dữ liệu như MinIO hoặc các giải pháp tương tự.
Kinh nghiệm làm việc với Data Warehouse và các công cụ liên quan.
Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25.000.000đ - 35.000.000đ
Thưởng dự án/thưởng kinh doanh: từ 1 – 5 tháng lương, trả cuối năm
Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương: định kỳ 1 năm 1 lần.
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 08h30 đến 17h30.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động.
BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc.
Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài.
Chính sách ưu đãi đối với nhân viên có thâm niên làm việc tại công ty.
Chế độ nghỉ mát, du xuân, liên hoan cuối năm cho nhân viên và gia đình.
Các hoạt động giao lưu bóng đá, golf, văn nghệ...
Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc
Được tham gia các dự án lớn triển khai toàn quốc
Được tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ hiện đại...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
