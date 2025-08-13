Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
- Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake, Datamart dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết.
- Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.
- Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích số liệu hỗ trợ ra quyết định.
- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.
- Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
- Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông, Toán-Tin
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI