Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phát triển luồng ETL dữ liệu cho các hệ thống DWH, Data lake, Datamart dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế chi tiết.

- Xây dựng datamart, báo cáo, dashboard theo yêu cầu phòng ban nghiệp vụ trên các nền tảng Data warehouse, Data Lake.

- Phát triển dữ liệu cho các ứng dụng phân tích số liệu hỗ trợ ra quyết định.

- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ, xu hướng công nghệ hoặc kĩ thuật mới về Cloud, AI/ML, Big Data và Phân tích.

- Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.

- Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại.