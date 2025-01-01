Công việc Data Engineer

Tuyển dụng Data Engineer với mức lương từ 15.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Việc làm Data Engineer tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ tổng hợp tin tuyển dụng mới nhất để bạn tìm được công việc phù hợp và nắm bắt cơ hội phát triển sự nghiệp sau này.

1. Nhu cầu tuyển dụng Data Engineer hiện nay

Thông tin dữ liệu được xem là tài sản chiến lược quan trọng trong hệ thống quản lý phần mềm doanh nghiệp, Data Engineer (Kỹ sư dữ liệu) là nhân tố chủ chốt trong việc xây dựng và duy trì hệ thống dữ liệu hiệu quả. Với sự gia tăng của các hệ thống tự động và nhu cầu xử lý dữ liệu lớn (big data), vai trò của Data Engineer không chỉ dừng lại ở việc quản lý cơ sở dữ liệu mà còn tối ưu hóa luồng dữ liệu để hỗ trợ các nhà phân tích và lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác, nhanh chóng.

Thị trường phân tích dữ liệu toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh, từ 41,39 tỷ USD vào năm 2022 dự kiến sẽ đạt hơn 346 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) 30,41% (Precedence Research). Xu hướng này tạo ra nhu cầu tuyển dụng Data Engineer cao, đặc biệt là ở các lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. Những kỹ năng về xây dựng kho dữ liệu, xử lý dữ liệu phân tán và làm việc với nền tảng đám mây ngày càng trở nên cần thiết, mở ra nhiều cơ hội cho những người có chuyên môn.

Nhu cầu tuyển dụng Data Engineer đang mở ra nhiều cơ hội cho nhân lực Việt Nam

Các doanh nghiệp không chỉ cần quản lý dữ liệu hiệu quả mà còn phải triển khai phân tích thời gian thực để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động. Điều này khiến job Data Engineer trở thành vị trí được săn đón trên thị trường tuyển dụng.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Data Engineer

Thu nhập bình quân của vị trí tuyển dụng Data Engineer khoảng 15.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc, mức lương của job Data Engineer có sự chênh lệch rõ rệt. Cụ thể:

Việc làm Data Engineer Mức lương dao động Việc làm Data Engineer không có kinh nghiệm 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Intern 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Fresher 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Junior 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Senior 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Leader 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Manager 30.000.000 - 60.000.000 VNĐ Việc làm Data Engineer Director 30.000.000 - 66.000.000 VNĐ (Tương đương 1500 USD - 3000 USD

3. Những việc làm Data Engineer phổ biến hiện nay

Ngành Data Engineer hiện nay đang thu hút sự quan tâm lớn từ các tổ chức và doanh nghiệp. Với mỗi cấp độ công việc, từ người mới bắt đầu cho đến quản lý cấp cao, đều có những yêu cầu riêng về kỹ năng và kinh nghiệm.

3.1. Việc làm Data Engineer không có kinh nghiệm

Những ứng viên không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thường bắt đầu với các vị trí thực tập hoặc công việc hỗ trợ kỹ thuật. Họ cần có kiến thức cơ bản về SQL, Python và cách hoạt động của các hệ thống cơ sở dữ liệu. Do chưa có kinh nghiệm thực tế, họ sẽ được đào tạo nội bộ và tham gia vào các công việc đơn giản như làm sạch và nhập dữ liệu, hỗ trợ xử lý các pipeline dữ liệu dưới sự giám sát của các kỹ sư có kinh nghiệm.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng, phổ biến nhất ở Hà Nội và TP.HCM, nơi các công ty công nghệ và startup đang phát triển nhanh chóng.

Việc làm Data Engineer không có kinh nghiệm sẽ được thực hiện các công việc phân tích đơn giản

3.2. Việc làm Data Engineer Intern

Vị trí Data Engineer Intern chủ yếu dành cho sinh viên hoặc người mới ra trường, cho phép họ làm quen với môi trường thực tế và công cụ chuyên môn như Apache Spark, Kafka, hoặc các dịch vụ đám mây (AWS, GCP). Data Engineer Intern thường nhận mức hỗ trợ từ 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ/tháng với nhiều cơ hội tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng để giúp người mới có kinh nghiệm thực tế.

Những công việc mà Data Engineer Intern thực hiện như:

Thực hành thiết kế Data Flow và xử lý dữ liệu

Thiết lập Data Pipeline

Phát triển Data Automation

Thu thập dữ liệu tích hợp từ các tệp, luồng và cơ sở dữ liệu

Phân tích, thiết kế và xử lý dữ liệu hệ thống, ứng dụng

Triển khai các mô hình dữ liệu trên Dev, Uat, Prod

3.3. Việc làm Data Engineer Fresher

Với các kỹ sư mới tốt nghiệp, mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao nhất cho vị trí này, đặc biệt tại các công ty công nghệ, tài chính và startup về dữ liệu. Một Data Engineer Fresher cần phải thực hiện các công việc cơ bản sau:

Giúp chuyển đổi các dữ liệu thô thành dữ liệu có giá trị và dễ sử dụng.

Hỗ trợ trong việc phát triển và triển khai các mô hình dữ liệu trên các nền tảng như Dev, Hive…

Hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu từ người dùng một cách kịp thời và chính xác.

Tham gia vào việc đưa ra các giải pháp xây dựng và phát triển dữ liệu phù hợp với yêu cầu của dự án.

Làm việc cùng nhóm Tester để kiểm tra và xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng.

3.4. Việc làm Data Engineer Junior

Junior Data Engineer đã có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm, làm việc chủ yếu trong các dự án phát triển pipeline dữ liệu hoàn chỉnh, tích hợp hệ thống dữ liệu với các dịch vụ đám mây, và tối ưu hiệu suất truy vấn. Junior Data Engineer nhận mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhiệm vụ phổ biến của Junior Data Engineer bao gồm:

Thiết kế và xây dựng cơ sở hệ thống dữ liệu.

Phát triển các tính năng hỗ trợ quản lý dữ liệu.

Tiến hành các tác vụ Extract, Transform, Load để chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Triển khai các thuật toán và công cụ phân tích nhằm hỗ trợ công việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

3.5. Việc làm Data Engineer Senior

Kỹ sư Senior có từ 4-7 năm kinh nghiệm, chịu trách nhiệm cho các dự án dữ liệu lớn và phức tạp. Họ cần có kiến thức sâu rộng về Big Data (Hadoop, Spark), cơ sở dữ liệu đám mây (Redshift, BigQuery) và kinh nghiệm quản lý hệ thống dữ liệu lớn với khối lượng truy cập cao.

Mức lương của Senior Data Engineer dao động từ 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là khu vực tuyển dụng chính, tuy nhiên, một số doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Cần Thơ cũng tuyển dụng vị trí này nhằm mở rộng đội ngũ công nghệ.

Data Engineer Senior đã có vài năm kinh nghiệm là người chịu trách nhiệm cho các dự án lớn

Các nhiệm vụ chính của Senior Data Engineer bao gồm:

Xây dựng và duy trì hệ thống thu thập dữ liệu

Hợp tác với các nhóm Data Science và Analytics để đảm bảo rằng dữ liệu của tổ chức được phân tích và bảo mật một cách tốt nhất.

Hướng dẫn và điều phối các thành viên trong nhóm, đồng thời thực hiện các dự án đặc biệt theo yêu cầu.

Xây dựng và duy trì mạng lưới phân phối dữ liệu của doanh nghiệp

3.6. Việc làm Data Engineer Leader

Leader là người đứng đầu một nhóm kỹ sư dữ liệu, chịu trách nhiệm quản lý tiến độ và chất lượng của các dự án. Họ cần kỹ năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp tốt với các phòng ban khác, và am hiểu chiến lược dữ liệu của doanh nghiệp.

Lương cho vị trí Leader dao động từ 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội để hỗ trợ phát triển chiến lược dữ liệu của doanh nghiệp.

Một số công việc cần làm của vị trí Data Engineer Leader đó là:

Thiết kế và xây dựng pipeline dữ liệu

Quản lý và bảo trì hệ thống dữ liệu

Xử lý và tích hợp dữ liệu lớn (Big data)

Quản lý nhóm, hướng dẫn và phân công công việc cho các thành viên

Cải tiến tối ưu hóa tốc độ và xử lý dữ liệu, đảm bảo hệ thống luôn được hoạt động ổn định

3.7. Việc làm Data Engineer Manager

Manager đảm nhận vai trò quản lý toàn bộ đội ngũ Data Engineer, đồng thời tham gia xây dựng chiến lược dữ liệu cho doanh nghiệp. Vai trò này đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn khả năng quản trị dự án và giao tiếp với các lãnh đạo cấp cao.

Manager có mức lương từ 30.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, thường có tại các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, TP.HCM, đặc biệt là trong các tập đoàn tài chính và công nghệ.

Nhiệm vụ chính của Data Engineer Manager đó là:

Chỉ đạo và lãnh đạo việc xác định, phát triển và triển khai nền tảng quản lý dữ liệu doanh nghiệp (DMP)

Cung cấp chuyên môn kỹ thuật về cấu trúc lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu

Làm việc với nhóm kinh doanh để thúc đẩy quản lý dữ liệu và phân phối dữ liệu trên toàn doanh nghiệp.

Dẫn dắt một nhóm Kỹ sư dữ liệu và Nhà phân tích dữ liệu để triển khai các chiến lược, kế hoạch và lộ trình dữ liệu

Phối hợp với các đối tác để trao đổi hoặc làm giàu dữ liệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh

3.8. Việc làm Data Engineer Director

Data Engineer Director là người đứng đầu bộ phận dữ liệu, chịu trách nhiệm xây dựng và định hướng chiến lược dài hạn cho hạ tầng dữ liệu. Họ phối hợp với các Giám đốc điều hành và bộ phận IT để triển khai các dự án quy mô lớn, đảm bảo hệ thống dữ liệu hỗ trợ hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 1.500 USD - 3.000 USD, thường tập trung tại các tập đoàn đa quốc gia và tổ chức lớn ở TP.HCM và Hà Nội để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

Data Engineer Director là người có vị trí cao nhất, có tầm nhìn chiến lược và khả năng quản lý hiệu quả



4. Hình thức tuyển dụng Data Engineer được tìm kiếm nhiều

Các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng Data Engineer đa dạng để đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực dữ liệu. Tùy theo tính chất công việc và yêu cầu của từng tổ chức, các vị trí Data Engineer tuyển dụng dưới hình thức làm việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc từ xa.

4.1. Tuyển dụng Data Engineer Fulltime

Hình thức tuyển dụng Data Engineer toàn thời gian là phổ biến nhất, phù hợp với những dự án dài hạn và yêu cầu liên tục về xử lý, phân tích dữ liệu. Data Engineer tuyển dụng Fulltime thường làm việc trực tiếp tại văn phòng, tham gia đầy đủ vào các quy trình phát triển hệ thống dữ liệu và phối hợp với các bộ phận khác.

Vị trí này đòi hỏi cam kết lâu dài, đồng thời mang lại chế độ đãi ngộ đầy đủ như lương cố định, bảo hiểm và các phúc lợi khác.

4.2. Tuyển dụng Data Engineer Parttime

Dù không phổ biến như hình thức Fulltime, nhưng Data Engineer tuyển dụng Parttime vẫn được các doanh nghiệp tìm kiếm cho những dự án nhỏ hoặc các nhiệm vụ cụ thể, như tối ưu hóa cơ sở dữ liệu hoặc xử lý lỗi trong pipeline.

Vị trí này phù hợp với những người đã có kinh nghiệm nhưng không muốn làm toàn thời gian hoặc muốn làm thêm công việc khác. Mặc dù thời gian làm việc linh hoạt, các công việc Parttime thường không có nhiều chế độ phúc lợi như hợp đồng Fulltime.

4.3. Việc làm Data Engineer Remote/ Online

Hình thức làm việc từ xa hoặc online đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Công việc Data Engineer có thể làm việc từ xa tại nhà hoặc bất kỳ đâu, miễn là đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Hình thức tuyển dụng Data Engineer này mang lại sự linh hoạt trong công việc, cho phép ứng viên cộng tác với các công ty quốc tế mà không cần di chuyển. Tuy nhiên, nó đòi hỏi kỹ năng tự quản lý tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả qua các công cụ trực tuyến.

Job Data Engineer remote đang trở thành xu hướng hiện nay

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Data Engineer nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng Data Engineer đang gia tăng nhanh chóng tại các thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là những nơi có nền kinh tế phát triển, tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và startup.

5.1. Tuyển dụng Data Engineer TPHCM

TP.HCM là là một trong những thành phố đứng đầu kinh tế của cả nước, quy tụ nhiều tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng, công ty fintech và startup đang trong quá trình chuyển đổi số. Các doanh nghiệp tại đây đang đầu tư mạnh vào hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), tạo ra nhu cầu lớn về tuyển dụng Data Engineer để xây dựng, quản lý pipeline dữ liệu và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Mức lương cho Data Engineer tại TP.HCM thường dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng với tỷ lệ cạnh tranh khá cao trong ngành. Những ứng viên có kinh nghiệm trong các công nghệ như Big Data, AI và có khả năng làm việc với các công cụ ETL sẽ được ưu tiên. Data Engineer tại TP.HCM thường làm việc trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, công nghệ thông tin, y tế, và dịch vụ du lịch tập trung nhiều nhất tại quận 1, quận 2, quận 11 và quận 7.

5.2. Tuyển dụng Data Engineer Hà Nội

Hà Nội là trung tâm tài chính, hành chính và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước và tổ chức chính phủ đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu trong quản trị và phát triển tập trung chủ yếu tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Mức lương cho Data Engineer tại Hà Nội thường dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ. Ứng viên cần phải kinh nghiệm về phân tích dữ liệu và hiểu biết về các công cụ BI như Tableau hoặc Power BI để phù hợp với yêu cầu công việc.

5.3. Tuyển dụng Data Engineer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang từng bước trở thành một trung tâm công nghệ mới với nhu cầu tuyển dụng Data Engineer ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh thành phố này thu hút nhiều công ty công nghệ và các startup.

Mức lương cho tuyển dụng Data Engineer tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đòi hỏi ứng viên cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, cũng như kiến thức về các công nghệ mới như cloud computing và AI để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tại Đà Nẵng, các Data Engineer có thể làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, du lịch và phát triển phần mềm. Khu vực tập trung nhiều tuyển dụng nhất thường là quận Hải Châu, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn, nơi có nhiều công ty và startup đang hoạt động.

Data Engineer đang thu hút sự chú ý của các công ty công nghệ tại Đà Nẵng

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Data Engineer

Với vai trò quan trọng trong việc xử lý và tổ chức dữ liệu, Data Engineer cần phải đáp ứng các tiêu chí từ lập trình, xử lý dữ liệu lớn, cho đến phát triển và tối ưu hóa hệ thống. Dưới đây là một số yêu cầu tuyển dụng cho job Data Engineer:

Giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng các ý tưởng.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu.

Có kinh nghiệm thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa các cơ sở dữ liệu lớn.

Có khả năng phân tích dữ liệu, trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu thô.

Hiểu biết về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB, Cassandra.

Nắm được ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến như SQL, Python, R, Scala

Nắm vững các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL, PostgreSQL, SQL Server.

7. So sánh sự khác biệt giữa Data Engineer và Data analyst

Hiện nay, hai vị trí quan trọng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu là Data Engineer và Data Analyst. Mặc dù cả hai đều làm việc với dữ liệu nhưng họ có những mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:

Tiêu chí Data Engineer Data analyst Mục tiêu chính Tập trung vào việc thiết kế và duy trì hệ thống lưu trữ dữ liệu, bao gồm Data Warehouse và Data Lake, để đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả. Tập trung vào việc phân tích dữ liệu nhằm rút ra thông tin giá trị, hỗ trợ cho các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác. Nhiệm vụ chính Xây dựng và phát triển các quy trình ETL (Extract, Transform, Load) để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo rằng dữ liệu được làm sạch và tối ưu hóa cho phân tích. Phân tích và diễn giải dữ liệu được cung cấp để tạo ra báo cáo, đồ thị và xác định những thông tin quan trọng có thể phục vụ cho các quyết định kinh doanh. Kỹ năng cần có - Kỹ năng quản lý và xây dựng hạ tầng lưu trữ dữ liệu. - Thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, Java, Scala và sử dụng các công cụ ETL như Apache NiFi, Apache Airflow. - Hiểu biết vững về kiến trúc dữ liệu - Kỹ năng phân tích và diễn giải dữ liệu. - Thành thạo SQL và sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Tableau, Power BI. - Khả năng tạo báo cáo và đồ thị phục vụ cho việc ra quyết định

Data Engineer và Data Analyst có những công việc khác nhau nhưng bổ sung cho nhau

Tóm lại, Data Engineer và Data Analyst có những trách nhiệm khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, đảm bảo rằng dữ liệu có thể được sử dụng hiệu quả từ khâu chuẩn bị đến phân tích và ra quyết định.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội trở thành một Data Engineer, đây chính là thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Với nhu cầu ngày càng cao về xử lý dữ liệu lớn và xây dựng hệ thống dữ liệu thông minh, các doanh nghiệp hiện nay đang không ngừng mở rộng quy mô tuyển dụng Data Engineer, mang lại mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong ngành công nghệ.