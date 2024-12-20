Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Socolatier làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, khuôn làm socola

Tạo hình bonbon độc đáo và bắt mắt socola theo hướng dẫn.

Dọn dẹp, giữ vệ sinh khu vực làm việc.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết cơ bản về nấu nướng, pha trộn nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ, và kỹ năng tạo hình.

• Sáng tạo và khéo tay trong việc kết hợp hương vị, tạo hình sản phẩm.

• Quản lý thời gian tốt, đảm bảo đúng tiến độ sản xuất.

• Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Hiểu biết mỹ thuật, pha màu, kiểm kê nguyên vật liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Socolatier Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:7 triệu gross

Bảo Hiểm theo quy định của nhà nước

Nơi làm việc: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, ca 14h - 20h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Socolatier

