Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Socolatier làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Socolatier làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Socolatier
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty Cổ Phần Socolatier

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Socolatier

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, khuôn làm socola
Tạo hình bonbon độc đáo và bắt mắt socola theo hướng dẫn.
Dọn dẹp, giữ vệ sinh khu vực làm việc.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết cơ bản về nấu nướng, pha trộn nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ, và kỹ năng tạo hình.
• Sáng tạo và khéo tay trong việc kết hợp hương vị, tạo hình sản phẩm.
• Quản lý thời gian tốt, đảm bảo đúng tiến độ sản xuất.
• Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
• Hiểu biết mỹ thuật, pha màu, kiểm kê nguyên vật liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Socolatier Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:7 triệu gross
Mức lương:
Bảo Hiểm theo quy định của nhà nước
Nơi làm việc: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi làm việc:
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, ca 14h - 20h30
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Socolatier

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Socolatier

Công Ty Cổ Phần Socolatier

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 17 & 18, Tòa nhà The Nexus, số 3A-3B, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

