Tuyển Đầu bếp Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Techcombank Tower, 23 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu phát triển công thức và ứng dụng sản phẩm dành cho nhóm KH trọng điểm.

2. Nghiên cứu, phát triển và dẫn dắt Xu hướng Thực phẩm Mới cho Thị trường.

3. Tạo nhu cầu cho thị trường bằng sản phẩm của Công ty.

4. Mang đến giải pháp thực phẩm & đồ uống cho Đối tác.

5. Xây dựng mối quan hệ giữa Đầu bếp và hiệp hội đầu bếp.

6. Tạo tính kế thừa sử dụng sản phẩm của công ty bởi tài trợ cho các nhóm đầu bếp trẻ/ trường bếp.

7. Đưa ra lời khuyên về chiến lược sản phẩm cho Phòng New Channel.

8. Quản lý đầu bếp khu vực.

9. Đào tạo kiến thức & kỹ năng Ẩm thực cho mọi thành viên MSC đặc biệt là Sales Team và Chef Team.

10. Xây dựng Ngân hàng sản phẩm công thức & ứng dụng.

11. Khuếch trương Thương hiện dựa vào lòng tin và uy tín mà Tổng Bếp trưởng phải xây dựng được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng đảm nhận vị trí Bếp Trưởng của Nhà Hàng 5 Sao/ Chuỗi nhà hàng lớn

Master về món Việt, Á, Fusion, có thêm món Âu là lợi thế

Có kinh nghiệm R&D công thức món ăn từ xu hướng thị trường và từ nhu cầu của khách hàng

Tại Masan Consumer Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Masan Consumer Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin