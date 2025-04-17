Tuyển Đầu bếp Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đầu bếp Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Masan Consumer Holdings
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Masan Consumer Holdings

Đầu bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Masan Consumer Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Techcombank Tower, 23 Lê Duẩn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu phát triển công thức và ứng dụng sản phẩm dành cho nhóm KH trọng điểm.
2. Nghiên cứu, phát triển và dẫn dắt Xu hướng Thực phẩm Mới cho Thị trường.
3. Tạo nhu cầu cho thị trường bằng sản phẩm của Công ty.
4. Mang đến giải pháp thực phẩm & đồ uống cho Đối tác.
5. Xây dựng mối quan hệ giữa Đầu bếp và hiệp hội đầu bếp.
6. Tạo tính kế thừa sử dụng sản phẩm của công ty bởi tài trợ cho các nhóm đầu bếp trẻ/ trường bếp.
7. Đưa ra lời khuyên về chiến lược sản phẩm cho Phòng New Channel.
8. Quản lý đầu bếp khu vực.
9. Đào tạo kiến thức & kỹ năng Ẩm thực cho mọi thành viên MSC đặc biệt là Sales Team và Chef Team.
10. Xây dựng Ngân hàng sản phẩm công thức & ứng dụng.
11. Khuếch trương Thương hiện dựa vào lòng tin và uy tín mà Tổng Bếp trưởng phải xây dựng được.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng đảm nhận vị trí Bếp Trưởng của Nhà Hàng 5 Sao/ Chuỗi nhà hàng lớn
Master về món Việt, Á, Fusion, có thêm món Âu là lợi thế
Có kinh nghiệm R&D công thức món ăn từ xu hướng thị trường và từ nhu cầu của khách hàng

Tại Masan Consumer Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Masan Consumer Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Masan Consumer Holdings

Masan Consumer Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 23 Le Duan Street, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dau-bep-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job351357
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 101 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất