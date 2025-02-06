Tuyển Đầu bếp ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III/21, đường CN 10, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Nghiên cứu phát triển các sản phẩm gia vị thực phẩm bột và nước xốt theo công nghệ Hàn Quốc

• Quản lý chất lượng sản phẩm

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Vị giác, khứu giác tốt

• Đã từng làm việc trong các công ty nước sốt, mì gói hoặc các công ty liên quan tới gia vị

• Tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm và công nghệ sinh học

• Tiếng Anh giao tiếp tốt

Benefits

• Thu nhập từ 10-20 triệu/tháng hoặc cao hơn tùy theo năng lực

• Thưởng tháng 13

• Đóng BHXH đầy đủ

• Đào tạo, làm việc với các chuyên gia nước ngoài

Tại ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị

