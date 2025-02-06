Tuyển Đầu bếp ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô III/21, đường CN 10, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
• Nghiên cứu phát triển các sản phẩm gia vị thực phẩm bột và nước xốt theo công nghệ Hàn Quốc
• Quản lý chất lượng sản phẩm
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Vị giác, khứu giác tốt
• Đã từng làm việc trong các công ty nước sốt, mì gói hoặc các công ty liên quan tới gia vị
• Tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm và công nghệ sinh học
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
Benefits
• Thu nhập từ 10-20 triệu/tháng hoặc cao hơn tùy theo năng lực
• Thưởng tháng 13
• Đóng BHXH đầy đủ
• Đào tạo, làm việc với các chuyên gia nước ngoài
Tại ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICFOOD Việt Nam - Nhà máy gia vị
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
