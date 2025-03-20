Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 265 Hoàng Hữu Nam

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và quản lý dự án xây dựng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Giám sát và kiểm tra chất lượng vật liệu, thi công.
Quản lý chi phí và ngân sách dự án.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng.
Báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho cấp trên.
Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.
Làm việc với các nhà thầu phụ và các bên liên quan khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng.
Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn xây dựng.
Kỹ năng quản lý dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Thành thạo các phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera P6).
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế (AutoCAD, Revit là một lợi thế).
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Công ty TNHH xây dựng Cường Gia Hiếu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 447B Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

