Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Trần Thiện Chánh, Phường 12 (Quận 10), District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý dự án (50%)
• Hỗ trợ CI Manager tổng hợp dữ liệu thứ cấp, dữ liệu nội bộ, nghiên cứu tại bàn trước khi thiết kế các phương án tiếp cận nghiên cứu để đáp ứng đúng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các phòng ban liên quan.
• Xử lý tất cả các bước chính của nghiên cứu từ: hậu cần, tóm tắt nhu cầu nghiên cứu, chuẩn bị đề xuất, phát triển bảng câu hỏi, quản lý thu thập dữ liệu và chất lượng dữ liệu, …
• Hỗ trợ quản lý dự án với nội bộ và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các dự án nghiên cứu được triển khai hiệu quả nhất.
Phân tích và Báo cáo (30%)
• Tham gia và hỗ trợ chạy thống kê dữ liệu và viết báo cáo cơ bản, nhận xét toàn diện trên từng nhóm dữ liệu, đưa ra những phát hiện chính đúng mục tiêu của dự án.
Hỗ trợ AD & HOC (15%)
• Phối hợp chéo và tương tác với các phòng ban/khách hàng nội bộ khác để lắng nghe, ghi nhận nhu cầu về nghiên cứu/ khảo sát và hỗ trợ chuyên môn khi cần.
Các nhiệm vụ / trách nhiệm khác (5%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

