Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý dự án (50%)

• Hỗ trợ CI Manager tổng hợp dữ liệu thứ cấp, dữ liệu nội bộ, nghiên cứu tại bàn trước khi thiết kế các phương án tiếp cận nghiên cứu để đáp ứng đúng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các phòng ban liên quan.

• Xử lý tất cả các bước chính của nghiên cứu từ: hậu cần, tóm tắt nhu cầu nghiên cứu, chuẩn bị đề xuất, phát triển bảng câu hỏi, quản lý thu thập dữ liệu và chất lượng dữ liệu, …

• Hỗ trợ quản lý dự án với nội bộ và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các dự án nghiên cứu được triển khai hiệu quả nhất.

Phân tích và Báo cáo (30%)

• Tham gia và hỗ trợ chạy thống kê dữ liệu và viết báo cáo cơ bản, nhận xét toàn diện trên từng nhóm dữ liệu, đưa ra những phát hiện chính đúng mục tiêu của dự án.

Hỗ trợ AD & HOC (15%)

• Phối hợp chéo và tương tác với các phòng ban/khách hàng nội bộ khác để lắng nghe, ghi nhận nhu cầu về nghiên cứu/ khảo sát và hỗ trợ chuyên môn khi cần.

Các nhiệm vụ / trách nhiệm khác (5%)