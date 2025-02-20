Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

1. Thực hiện hồ sơ đăng ký thuốc

● Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc (hồ sơ mới, hồ sơ gia hạn, hồ sơ bổ sung, hồ sơ thay đổi).

● Làm trung gian điều phối hồ sơ đăng ký thuốc giữa nhà máy và các bên dịch vụ đăng kí.

2. Liên hệ, làm việc với các nhà máy, đối tác kinh doanh

● Tìm kiếm Nhà sản xuất phù hợp để thực hiện đăng ký thuốc và gia công sản xuất, hướng dẫn và theo dõi nhà sản xuất, cung cấp các tài liệu, hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

● Đàm phán, thực hiện thỏa thuận khung với các đối tác kinh doanh sản phẩm.

3. Quản lý hồ sơ

● Tra cứu, cập nhật các thông tin về quy chế và các thông tin về nghiệp vụ đăng ký thuốc.

● Lưu trữ Hồ sơ sản phẩm, hồ sơ GDP