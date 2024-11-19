Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Nhận yêu cầu và phạm vi công việc dự án Nội thất / Triển lãm / Sự kiện từ cấp trên trực tiếp.
Quản lý / Giám sát các dự án đảm bảo Ngân sách, Chất lượng, Tiến độ công việc.
Phối hợp với nhóm Kinh Doanh để khảo sát và báo giá công trình, tham gia vào quy trình chuẩn bị hồ sơ Đề Xuất Khách Hàng (Nếu có theo yêu cầu từ cấp trên)
Các yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp.
Cùng xây dựng và phát triển nhóm Dự Án theo định hướng công ty.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các dự án Nội thất / Sự kiện / Triển lãm
Sử dụng được các phần mềm Autocad, MS Office (Ms Project,…)
Khả năng giao tiếp tương tác ổn, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh về công năng, kỹ thuật hợp lý
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc
Đọc hiểu bản vẽ / Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.
Môi trường làm việc chú trọng đao tạo và phát triển con người, được tiếp cận và làm việc với các Thương hiệu và Nhãn Hàng lớn trong các dự án liên quan.
Thưởng Lễ, Tết, đạt doanh số theo quy định công ty.
BHXH, BHYT
BHTN 24/24
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các event, hoạt động công ty như: team building, sinh nhật công ty, Tất niên,...
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9:00 - 18:00)
Ngành nghề: Xây dựng, Nội ngoại thất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY

CÔNG TY TNHH TM DV 20S FACTORY

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Rivergate, số 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TPHCM

