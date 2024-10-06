Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế UI, UX cho Website, Web app, Design system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện với người dùng. Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông. Theo dõi và thay đổi liên tục về trải nghiệm, thẩm mỹ, xu thế phát triển của các dòng sản phẩm

Thiết kế UI, UX cho Website, Web app, Design system và các sản phẩm theo tiêu chí thân thiện với người dùng.

Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông.

Theo dõi và thay đổi liên tục về trải nghiệm, thẩm mỹ, xu thế phát triển của các dòng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng thiết kế UI/UX cho Web/App. Có tư duy về bố cục trình bày, có gu thẩm mỹ. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Figma, Adobe Illustrator, Photoshop. Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong mảng thiết kế UI/UX cho Web/App.

Có tư duy về bố cục trình bày, có gu thẩm mỹ.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Figma, Adobe Illustrator, Photoshop.

Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ Khi đã đạt tới trình độ thượng thừa thì mức thu nhập của bạn là không có giới hạn. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và/hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định. Tham gia các hoạt động thể thao: bóng đá..., party liên hoan: sinh nhật, happy hour, lễ Tết... Du lịch thường niên, tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích. Môi trường gen Z trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình Thời gian làm việc: 9:00- 18:00 thứ 2-thứ 6 Địa điểm làm việc: Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Lương: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Khi đã đạt tới trình độ thượng thừa thì mức thu nhập của bạn là không có giới hạn.

Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và/hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Tham gia các hoạt động thể thao: bóng đá..., party liên hoan: sinh nhật, happy hour, lễ Tết...

Du lịch thường niên, tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích.

Môi trường gen Z trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình

Thời gian làm việc: 9:00- 18:00 thứ 2-thứ 6

Địa điểm làm việc: Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin