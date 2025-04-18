Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: SH6.01 Vinhome Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế ấn phẩm truyền thông: Tạo ra các banner, poster, infographic và tài liệu quảng .

Sản xuất video quảng bá: Lên ý tưởng, quay và dựng các video giới thiệu tour, trải nghiệm khách hàng và các hoạt động liên quan.

Chụp ảnh sự kiện: Ghi lại hình ảnh trong các chuyến đi, sự kiện công ty để sử dụng trong các chiến dịch truyền thông.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc cùng đội ngũ marketing và điều hành tour để đảm bảo hình ảnh và nội dung phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông hoặc mỹ thuật đa phương tiện.

Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects....

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất nội dung truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm là một lợi thế.

Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc nhóm, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cạnh tranh, từ 10–15 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tế để lấy tư liệu và nâng cao kỹ năng.

Đào tạo và phát triển: Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng thiết kế và cập nhật các xu hướng truyền thông mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

