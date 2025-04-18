Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO
- Hải Phòng: SH6.01 Vinhome Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế ấn phẩm truyền thông: Tạo ra các banner, poster, infographic và tài liệu quảng .
Thiết kế ấn phẩm truyền thông
Sản xuất video quảng bá: Lên ý tưởng, quay và dựng các video giới thiệu tour, trải nghiệm khách hàng và các hoạt động liên quan.
Sản xuất video quảng bá
Chụp ảnh sự kiện: Ghi lại hình ảnh trong các chuyến đi, sự kiện công ty để sử dụng trong các chiến dịch truyền thông.
Chụp ảnh sự kiện
Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc cùng đội ngũ marketing và điều hành tour để đảm bảo hình ảnh và nội dung phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Phối hợp với các bộ phận khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects....
Kỹ năng phần mềm
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất nội dung truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc nhóm, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng mềm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tế để lấy tư liệu và nâng cao kỹ năng.
Môi trường làm việc
Đào tạo và phát triển: Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng thiết kế và cập nhật các xu hướng truyền thông mới nhất.
Đào tạo và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
