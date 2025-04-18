Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: SH6.01 Vinhome Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế ấn phẩm truyền thông: Tạo ra các banner, poster, infographic và tài liệu quảng .
Thiết kế ấn phẩm truyền thông
Sản xuất video quảng bá: Lên ý tưởng, quay và dựng các video giới thiệu tour, trải nghiệm khách hàng và các hoạt động liên quan.
Sản xuất video quảng bá
Chụp ảnh sự kiện: Ghi lại hình ảnh trong các chuyến đi, sự kiện công ty để sử dụng trong các chiến dịch truyền thông.
Chụp ảnh sự kiện
Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc cùng đội ngũ marketing và điều hành tour để đảm bảo hình ảnh và nội dung phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Phối hợp với các bộ phận khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông hoặc mỹ thuật đa phương tiện.
Trình độ học vấn
Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects....
Kỹ năng phần mềm
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất nội dung truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc nhóm, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng mềm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cạnh tranh, từ 10–15 triệu đồng/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Thu nhập
Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tế để lấy tư liệu và nâng cao kỹ năng.
Môi trường làm việc
Đào tạo và phát triển: Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng thiết kế và cập nhật các xu hướng truyền thông mới nhất.
Đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: SH6.01 Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

