Tuyển Designer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu thị trường và người dùng để xác định rõ nhu cầu và mong muốn. - Phân tích dữ liệu

và triển khai trong quá trình thiết kế.

• Tạo các bản thiết kế, wireframes, và prototypes để thể hiện ý tưởng và giải pháp thiết kế. Phát

triển UI/UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho khách hàng.

• Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các thiết kế UI/UX của bạn được

triển khai hiệu quả và đúng quy định.

• Đảm bảo chất lượng thiết kế thông qua việc trao đổi với Team sản phẩm và kiểm tra sản phẩm

cuối cùng khi được uplive.

• Phụ trách thực hiện trải nghiệm sản phẩm của các phân hệ team 4 phụ trách như Automate,

Report, Payment…

• Phụ trách đồng nhất trải nghiệm sản phẩm chung của toàn bộ dự án Omni (định hướng và review

chất lượng của PD trong dự án Omni)

• Phối hợp triển khai Design system

• Làm việc trực tiếp với PM và CPO để thống nhất định hướng tke sản phẩm