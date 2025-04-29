Tuyển Designer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nghiên cứu thị trường và người dùng để xác định rõ nhu cầu và mong muốn. - Phân tích dữ liệu
và triển khai trong quá trình thiết kế.
• Tạo các bản thiết kế, wireframes, và prototypes để thể hiện ý tưởng và giải pháp thiết kế. Phát
triển UI/UX để tối ưu hóa sự thuận tiện cho khách hàng.
• Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để đảm bảo các thiết kế UI/UX của bạn được
triển khai hiệu quả và đúng quy định.
• Đảm bảo chất lượng thiết kế thông qua việc trao đổi với Team sản phẩm và kiểm tra sản phẩm
cuối cùng khi được uplive.
• Phụ trách thực hiện trải nghiệm sản phẩm của các phân hệ team 4 phụ trách như Automate,
Report, Payment…
• Phụ trách đồng nhất trải nghiệm sản phẩm chung của toàn bộ dự án Omni (định hướng và review
chất lượng của PD trong dự án Omni)
• Phối hợp triển khai Design system
• Làm việc trực tiếp với PM và CPO để thống nhất định hướng tke sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
