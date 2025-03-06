Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OCT3A, KDT HandiResco, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu;

- Chịu trách nhiệm cho các phạm vi công việc liên quan đến thiết kế như: Bộ nhận diện thương hiệu, sáng tạo logo, Key Visual, các ấn phẩm online, offline,...;

- Tham gia đóng góp ý tưởng, phát triển thông điệp truyền tải chính cho dự án;

- Cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế trong và ngoài nước để các sản phẩm đạt được tính hiệu quả cao nhất;

- Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng, đại học chuyên ngành truyền thông, thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên;

- Sử dụng thành thạo PTS, AI là một lợi thế;

- Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập.

Phẩm chất cá nhân:

+ Có sự nhạy bén, sáng tạo, nắm bắt các xu hướng video

+ Nhiệt tình, tâm huyết với công việc

+ Chịu được áp lực cao trong công việc

Giới tính: Nam/nữ

Độ tuổi: từ 20 đến 35 tuổi

+ Địa chỉ làm việc: Tòa OTC3A, KĐT Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mức lương: 9.000.000- 12.000.000VNĐ

Thưởng và các chế độ khác

- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

- Lương tháng 13

- 12 Phép năm

