Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Vẽ clipart dựa trên insight đưa sang từ bộ phận R&D của công ty

Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và vẽ clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu

Tự sáng tạo ra những style clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu

Báo cáo công việc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 9 - 13tr, tùy theo năng lực

Thử việc 2 tháng, hưởng 90% lương

Được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. nghỉ phép

Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu, hỷ,...

Xét nâng lương hàng năm.

Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.