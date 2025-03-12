Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Crosify
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Vẽ clipart dựa trên insight đưa sang từ bộ phận R&D của công ty
Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và vẽ clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu
Tự sáng tạo ra những style clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu
Báo cáo công việc theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 9 - 13tr, tùy theo năng lực
Thử việc 2 tháng, hưởng 90% lương
Được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. nghỉ phép
Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu, hỷ,...
Xét nâng lương hàng năm.
Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify
