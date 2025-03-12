Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty cổ phần Crosify
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty cổ phần Crosify

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần Crosify

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Vẽ clipart dựa trên insight đưa sang từ bộ phận R&D của công ty
Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu và vẽ clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu
Tự sáng tạo ra những style clipart mới phù hợp với khách hàng mục tiêu
Báo cáo công việc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 9 - 13tr, tùy theo năng lực
Thử việc 2 tháng, hưởng 90% lương
Được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước. nghỉ phép
Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu, hỷ,...
Xét nâng lương hàng năm.
Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Crosify

Công ty cổ phần Crosify

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job334213
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 95 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Genesis Escape làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Genesis Escape
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Dentium Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Dentium Vietnam
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Chenglovehair làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Chenglovehair
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Heno
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MOONPIE GLOBAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Crosify
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH YF INCORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH YF INCORPORATION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT VISION
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Lesmers
9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm