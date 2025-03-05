Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 24, tòa MHDI Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN:

LỌC CV → BÀI TEST→ PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN

Xây dựng landing page (80%):

Đưa bản thiết kế thành trang web đơn hoàn chỉnh bằng nền tảng LadiPage (được đào tạo).

Kiểm soát chất lượng về mặt giao diện của tất cả các thiết kế, đảm bảo đúng yêu cầu đã nhận.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Thiết kế (20%):

Lên ý tưởng và thiết kế landing page từ nội dung và hình ảnh có sẵn bằng nền tảng LadiPage (được đào tạo).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, và các phần mềm thiết kế khác; biết sử dụng LadiPage Builder là ưu thế, không biết sẽ được đào tạo;

Có kinh nghiệm về thiết kế landing page là ưu thế, không biết sẽ được đào tạo;

Kết hợp tư duy sáng tạo, logic và khả năng phân tích yêu cầu (brief) để chuyển hóa thành sản phẩm thiết kế có tính ứng dụng cao;

Hiểu biết về màu sắc, bố cục, typography và các nguyên tắc thiết kế đồ họa cơ bản;

Có kiến thức về thẩm mỹ và khả năng đánh giá “cái đẹp” là ưu điểm lớn;

Có hiểu biết về cách thiết kế tác động đến trải nghiệm khách hàng (UX design) là điểm cộng;

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh để nghiên cứu và cập nhật kiến thức/ xu hướng thiết kế là một lợi thế.

CÓ LAPTOP CÁ NHÂN

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật:

Được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;

Lương tháng thứ 13;

Phụ cấp ăn trưa;

Các quy định thưởng ngày lễ, tết,......

Ngày nghỉ theo quy định, ngày nghỉ teambuilding (nhóm, công ty)

Văn hoá công ty:

Công ty đề cao work-life balance, không làm thêm giờ.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, không drama.

Công ty trẻ và đang phát triển mạnh nên luôn khuyến khích những ý tưởng mới và ghi nhận những đề xuất có tính đột phá.

Thời gian, địa điểm làm việc

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và thứ Bảy làm WFH cách tuần

Sáng: 8:00 - 12:00

Chiều: 13:00 - 17:00

Địa điểm: Tầng 24, tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin