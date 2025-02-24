Tuyển Designer Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sàn Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực hiện thiết kế các sản phẩm truyền thông, tiếp thị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: hình ảnh sản phẩm/ dịch vụ, trang web, facebook fanpage; landing page, standee, backdrop, thư mời, voucher, ... theo ý tưởng được phê duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ cao đúng định vị thương hiệu cao cấp, sang trọng.

Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, fanpage, youtube,...

Thực hiện công việc chỉnh sửa ảnh.

Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.

Triển khai photoshooting và sản xuất thiết kế chi tiết theo yêu cầu, luôn sáng tạo về thiết kế, concept mới theo mùa, theo năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Trình độ: Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật hoặc lĩnh vực có liên quan...

Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, sáng tạo (có KN trong ngành Spa, thẩm mỹ, làm đẹp, phòng khám là một lợi thế)

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế.

Có mắt thẩm mỹ và tinh tế. Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt, tinh thần team work

Đáp ứng deadline theo kế hoạch

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Báo cáo công việc đột xuất, định kỳ theo quy định

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng KPI + Thưởng khác nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cung cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

