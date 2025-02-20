Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD

Mức lương Từ 600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Từ 600 USD

Tiếp nhận và phân tích thông tin dự án, trực tiếp diễn họa 3D nội thất.

Phối hợp với Thiết kế chính hoặc Trưởng Bộ Phận để thực hiện các bản vẽ 3D đạt thẩm mỹ và tiến độ.

Hỗ trợ tư vấn, tìm mẫu cùng Concept Designer

Cung cấp thông tin cho bộ phận khai triển để triển khai bản vẽ

Theo dõi, kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng hồ sơ thiết kế 3D của dự án

Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP

Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí diễn họa 3D dự án nội thất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm diễn họa 3D cho các dự án Thiết kế Nội thất Văn phòng (Office Design & Build), có Portfolio đính kèm.

Thành thạo 3Dmax, Corona render, Photoshop, Autocad và các phần mềm văn phòng khác.

Có kỹ năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật.

Có kiến thức về ánh sáng, camera, vật liệu, màu sắc

Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận khác

Chịu được áp lực công việc về tiến độ dự án

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, teamwork, sáng tạo & có nhiều cơ hội thăng tiến;

Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cạnh tranh theo năng lực + Thưởng dự án;

Các hoạt động khác…

