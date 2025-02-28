Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các hoạt động và sự kiện.

Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, tổ chức ghi hình các hoạt động của công ty để làm tư liệu truyền thông.

Thiết kể sản phẩm phục vụ cho các kênh truyển thông online và offline: Form dăng ký online và offline, standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, áo, các banner để trang trí văn phòng, slides, brochure giới thiệu sản phẩm cho công ty...

Liên lạc và phối hợp làm việc với các nhà cung cấp in ấn uy tín: Báo giá, giám sát hoạt động in ấn các ấn phẩm truyền thông đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng.

Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng và thiết kế các ẩn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty, sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty: Website, Fanpage, Youtube, Tiktok, Instagram, Zalo, Google Business...

Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban tổ chức sự kiện hỗ trợ hoạt động chụp ảnh, quay phim, dựng video.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-30 tuổi.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu thích, có hiểu biết về văn hóa Pháp, du học Pháp là một lợi thế.

Sáng tạo, năng động và có trách nhiệm với công việc được giao.

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Adole, Illustrator, Photoshop,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000.

Lương tháng 13 theo hiệu quả công việc; thưởng các ngày lễ, tết...

Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép theo quy định.

Ăn trưa tại công ty, thời gian relax 40phút/ngày, du lịch/team building, party, thể thao...

14 ngày phép/năm (12 ngày phép năm + 01 ngày sinh nhật + 01 ngày Quốc Khánh Pháp).

Môi trường chuyên nghiệp, nhân sự là cốt lõi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP VFE

