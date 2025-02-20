Tuyển Designer Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Hanesbrands Inc. ( Hys)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Hanesbrands Inc. ( Hys)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng/ Nhiệm vụ/ Job Function/Purpose:
Job Function/Purpose:
Vị trí Kỹ thuật viên Thiết kế có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thiết kế mẫu mềm - mẫu rập (thủ công và số hóa) dựa trên phác họa sản phẩm, phân cỡ theo tiêu chuẩn của tập đoàn HBI và hiệu chỉnh mẫu dựa trên các đánh giá, thẩm định về khớp dáng. Làm việc với đội Thiết kế và Marketing để đảm bảo các yêu cầu về khớp dáng.
The Technical Designer position supports the PD functions in creating patterns (manually and digitally) based on a garment sketch, grades as per the HbI standard grading rules and validates/modifies the patterns based on fit assessment. Works with Design and Marketing to achieve the required fit.
Trách nhiệm cơ bản
Bullet Primary Responsibilities/Accountabilities
• Tạo mẫu mềm – mẫu rập dựa trên bản phác họa sản phẩm được cung cấp bởi đội ngũ Thiết kế. Cộng tác với đội ngũ Thiết kế và phòng May Mẫu để hiệu chỉnh thông số trong suôt quá trình phát triển sản phẩm.
Create patterns based on a garment sketch provided by the Design Team. Validate measurements during development in close collaboration with the Design Team and Sample Room.
• Hiệu chỉnh và chia cỡ cho mẫu mềm dựa trên mẫu mềm được cung cấp sẵn từ đội thiết kế nhằm đảm bảo các yêu cầu về khớp dáng, thông số hoặc những thay đổi trong cấu trúc may.
Modify and grade base pattern provided by the Design Team to adjust fit issues, measurement issues or changes in sewing operations

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Hanesbrands Inc. ( Hys) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanesbrands Inc. ( Hys)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hanesbrands Inc. ( Hys)

Hanesbrands Inc. ( Hys)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chinh Nghia Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

