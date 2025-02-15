Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với team Marketing của công ty để đưa ra các hạng mục thiết kế cần thiết cho các chiến dịch truyền thông, marketing của công ty
Thiết kế các sản phẩm truyền thông cho các kênh Marketing của Công ty như các mẫu quảng cáo, banner, popup, video,..
Thiết kế thumbnail và ảnh bìa album cho các dự án âm nhạc của công ty
Thiết kế giao diện cho website, ứng dụng mà công ty đang phát triển
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế...
Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự
Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, Illustrator, Figma
Biết sử dụng các phần mềm dựng, chỉnh sửa Video: Adobe Premier, After Effect...
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Ham học hỏi, biết cách chủ động tìm tòi và trau dồi các kiến thức và phong cách thiết kế mới, concept đa đạng
Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự
Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, Illustrator, Figma
Biết sử dụng các phần mềm dựng, chỉnh sửa Video: Adobe Premier, After Effect...
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Ham học hỏi, biết cách chủ động tìm tòi và trau dồi các kiến thức và phong cách thiết kế mới, concept đa đạng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Được làm việc và học hỏi từ những đồng nghiệp chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông giải trí và công nghệ
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Được làm việc và học hỏi từ những đồng nghiệp chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông giải trí và công nghệ
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI