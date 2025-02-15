Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với team Marketing của công ty để đưa ra các hạng mục thiết kế cần thiết cho các chiến dịch truyền thông, marketing của công ty

Thiết kế các sản phẩm truyền thông cho các kênh Marketing của Công ty như các mẫu quảng cáo, banner, popup, video,..

Thiết kế thumbnail và ảnh bìa album cho các dự án âm nhạc của công ty

Thiết kế giao diện cho website, ứng dụng mà công ty đang phát triển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế...

Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự

Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, Illustrator, Figma

Biết sử dụng các phần mềm dựng, chỉnh sửa Video: Adobe Premier, After Effect...

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Ham học hỏi, biết cách chủ động tìm tòi và trau dồi các kiến thức và phong cách thiết kế mới, concept đa đạng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Được làm việc và học hỏi từ những đồng nghiệp chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông giải trí và công nghệ

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIIJAM VIỆT NAM

