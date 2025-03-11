Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SPRstep Media, Shophouse D3 (Cạnh sân cầu lông), Sảnh D, Imperia Sky Garden, 423 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận brief khách hàng từ team Account
Brainstorm ý tưởng cho bản đề xuất ý tưởng dự án (proposal)
Thực hiện các thiết kế theo yêu cầu
Thực hiện Draft ấn phẩm 2D

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy tổ chức và khả năng quản lý thời gian tốt
Có khả năng sketch và vẽ tay
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo và tổ chức sự kiện là một lợi thế
Phong cách thiết kế đáp ứng được đa dạng màu sắc
Sử dụng thành thạo các phần mềm Ps, AI, Illustrator…
ĐẶC BIỆT: Nếu bạn là một người:
ĐẶC BIỆT:
Yêu thích cái đẹp, tinh tế và tỉ mỉ với những đứa con tinh thần của mình
Quán triệt tinh thần work hard play harder
Năng động, cá tính và không ngần ngại thử thách bản thân
Đam mê làm giàu mãnh liệt :v

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh với năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn (% thưởng theo từng job khi hoàn thiện)
Nhận thưởng dự án 2 lần mỗi năm & thưởng tháng thứ 13
Môi trường làm việc luôn tôn trọng sự sáng tạo và cá tính riêng, với đội ngũ nhân viên trẻ và đầy “Sôi Động - Năng Động - Vui vẻ”
Cùng vi vu trong chuyến Company Trip & Year End Party hàng năm
Đảm bảo được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Giờ làm việc: 09:00 đến 17:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy (thứ Bảy làm việc online nếu không có việc cần giải quyết trực tiếp tại công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

