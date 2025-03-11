Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SPRstep Media, Shophouse D3 (Cạnh sân cầu lông), Sảnh D, Imperia Sky Garden, 423 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận brief khách hàng từ team Account

Brainstorm ý tưởng cho bản đề xuất ý tưởng dự án (proposal)

Thực hiện các thiết kế theo yêu cầu

Thực hiện Draft ấn phẩm 2D

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy tổ chức và khả năng quản lý thời gian tốt

Có khả năng sketch và vẽ tay

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành quảng cáo và tổ chức sự kiện là một lợi thế

Phong cách thiết kế đáp ứng được đa dạng màu sắc

Sử dụng thành thạo các phần mềm Ps, AI, Illustrator…

ĐẶC BIỆT: Nếu bạn là một người:

ĐẶC BIỆT:

Yêu thích cái đẹp, tinh tế và tỉ mỉ với những đứa con tinh thần của mình

Quán triệt tinh thần work hard play harder

Năng động, cá tính và không ngần ngại thử thách bản thân

Đam mê làm giàu mãnh liệt :v

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh với năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn (% thưởng theo từng job khi hoàn thiện)

Nhận thưởng dự án 2 lần mỗi năm & thưởng tháng thứ 13

Môi trường làm việc luôn tôn trọng sự sáng tạo và cá tính riêng, với đội ngũ nhân viên trẻ và đầy “Sôi Động - Năng Động - Vui vẻ”

Cùng vi vu trong chuyến Company Trip & Year End Party hàng năm

Đảm bảo được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Giờ làm việc: 09:00 đến 17:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy (thứ Bảy làm việc online nếu không có việc cần giải quyết trực tiếp tại công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ SPRSTEP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin