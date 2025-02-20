Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH
- Hà Nội: số 09 Đào Duy Anh
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
1, Thiết kế hình ảnh cho các sự kiện lớn vừa và nhỏ:
Hình ảnh 2D: hình ảnh chủ đạo của chương trình (KV), các nội dung liên quan đến flow chương trình: thiệp mời, biển tên, màn led, pano, banner, phướn, biển trồng cây, billboard …..
Hình ảnh 3D: Phối cảnh sự kiện để ban lãnh đạo thấy được tổng thể chương trình, quy mô của sự kiện, cách bố trí các khu vực sự kiện.
2, File kỹ thuật: Layout sự kiện, file mô tả chi tiết kỹ thuật các vật phẩm cần độ chi tiết cao và khó thi công…
3, Thiết kế hình ảnh cho dự án: Nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn hiệu SP, chiến dịch truyền thông quảng cáo, Gian hàng
4, Giám sát: Nhất quán với các tiêu chuẩn của tập đoàn TH; bảo đảm đạt được kết quả chất lượng cao nhất có thể từ các nhà cung cấp/ đối tác thông qua những hợp đồng chính thức, báo cáo minh bạch, qui trình làm việc, kiểm tra và đánh giá.
5, Lên ý tưởng cho các sự kiện:
Cùng Ban lãnh đạo lên ý tưởng chủ đạo cho các sự kiên của tập đoàn.
Làm file brief và brief ý tưởng cho các agency
Follow và cung cấp các materials cần thiết cho các bên để thực hiện ý tưởng.job
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động nhóm, cơ hội du lịch,nghỉ phép có lương,
