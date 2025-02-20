Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 09 Đào Duy Anh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

1, Thiết kế hình ảnh cho các sự kiện lớn vừa và nhỏ:
Hình ảnh 2D: hình ảnh chủ đạo của chương trình (KV), các nội dung liên quan đến flow chương trình: thiệp mời, biển tên, màn led, pano, banner, phướn, biển trồng cây, billboard …..
Hình ảnh 3D: Phối cảnh sự kiện để ban lãnh đạo thấy được tổng thể chương trình, quy mô của sự kiện, cách bố trí các khu vực sự kiện.
2, File kỹ thuật: Layout sự kiện, file mô tả chi tiết kỹ thuật các vật phẩm cần độ chi tiết cao và khó thi công…
3, Thiết kế hình ảnh cho dự án: Nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn hiệu SP, chiến dịch truyền thông quảng cáo, Gian hàng
4, Giám sát: Nhất quán với các tiêu chuẩn của tập đoàn TH; bảo đảm đạt được kết quả chất lượng cao nhất có thể từ các nhà cung cấp/ đối tác thông qua những hợp đồng chính thức, báo cáo minh bạch, qui trình làm việc, kiểm tra và đánh giá.
5, Lên ý tưởng cho các sự kiện:
Cùng Ban lãnh đạo lên ý tưởng chủ đạo cho các sự kiên của tập đoàn.
Làm file brief và brief ý tưởng cho các agency
Follow và cung cấp các materials cần thiết cho các bên để thực hiện ý tưởng.job

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Thưởng, chăm sóc sức khỏe, hoạt động nhóm, cơ hội du lịch,nghỉ phép có lương,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Sơn Liên, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

