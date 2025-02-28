Tuyển Designer CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1

- 3 Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn thiết kế theo order từ Trưởng nhóm.
Đảm nhiệm các đầu việc thiết kế digital, thiết kế in ấn, hình ảnh truyền thông của Thương hiệu.
Thiết kế online: Banner, Landing page, Website, Email Marketing; Thiết kế in ấn: Standee, Backdrop, Flyer, Leaflet, Brochure, Quảng cáo báo chí, Billboard...
Trao đổi ý tưởng thiết kế với quản lý về sản phẩm. Chịu trách nhiệm đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao.
Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới và góp phần đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong thiết kế.
Kiểm soát hình ảnh thương hiệu & thẩm định tính thẩm mỹ của các sản phẩm truyền thông, marketing
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí thiết kế.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng y tế, nha khoa, thẩm mỹ...
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Adobe Photoshop,AI
Khả năng lên ý tưởng và triển khai ý tưởng.
Có khiếu thẩm mỹ nắm bắt xu hướng và tư duy sáng tạo tốt.

Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 11,000,000đ – 15,000,000đ (có thể thỏa thuận lại nếu phù hợp)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của nha khoa
Được tham gia đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 150A Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

