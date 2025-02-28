Tuyển Designer CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 - 3 Ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện các công việc chuyên môn thiết kế theo order từ Trưởng nhóm.

Đảm nhiệm các đầu việc thiết kế digital, thiết kế in ấn, hình ảnh truyền thông của Thương hiệu.

Thiết kế online: Banner, Landing page, Website, Email Marketing; Thiết kế in ấn: Standee, Backdrop, Flyer, Leaflet, Brochure, Quảng cáo báo chí, Billboard...

Trao đổi ý tưởng thiết kế với quản lý về sản phẩm. Chịu trách nhiệm đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao.

Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới và góp phần đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong thiết kế.

Kiểm soát hình ảnh thương hiệu & thẩm định tính thẩm mỹ của các sản phẩm truyền thông, marketing

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí thiết kế.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng y tế, nha khoa, thẩm mỹ...

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Adobe Photoshop,AI

Khả năng lên ý tưởng và triển khai ý tưởng.

Có khiếu thẩm mỹ nắm bắt xu hướng và tư duy sáng tạo tốt.

Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 11,000,000đ – 15,000,000đ (có thể thỏa thuận lại nếu phù hợp)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của nha khoa

Được tham gia đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP NHA KHOA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ OZE VIỆT NAM

