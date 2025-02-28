Tuyển Designer Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Designer Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà CT4 Vimeco, Đ. Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

– Thiết kế các ấn phẩm liên quan hoạt động của Công ty: Hệ thống nhận diện thương hiệu, Company profile...
– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sự kiện, quảng cáo, xây dựng thương hiệu: Bản tin , catalogue, tờ rơi, banner, v.v.
– Thiết kế Logo của các dự án và logo công ty theo yêu cầu của BTGĐ.
– Lên ý tưởng thiết kế, quản trị bố cục, hình ảnh của website của Công ty
– Quản lý tài liệu hồ sơ liên quan đến công việc thiết kế, sáng tạo
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
– Phối hợp với các bộ phận Marketing, Content để hoàn thành mục tiêu chung của phòng Marketing.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng kiến trúc, đồ họa, thiết kế. Ưu tiên đã có kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên dụng (Photoshop, Adobe Illustrator (AI), Flash, After Effect, Proshow Producer ...)
– Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc; Làm việc nhóm và độc lập đều tốt.
– Có hiểu biết căn bản về marketing và xây dựng thương hiệu, đặc biệt là đối với ngành bất động sản là một lợi thế; Biết Tiếng Anh và Tiếng Trung là một lợi thế.
– Am hiểu về các kỹ thuật in ấn và các loại chất liệu được sử dụng trong thiết kế
– Tư duy sáng tạo.
– Kỹ năng thể hiện và trình bày ý tưởng tốt.
– Nhạy bén với các xu hướng thiết kế mới trên thị trườn

Tại Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực:
- Phụ cấp Tiền ăn + gửi xe + thưởng hiệu quả làm việc + hoa hồng.
- Thưởng khác: Thưởng theo kế hoạch kinh doanh Quý/Năm, Thưởng lương tháng 13, 14+;
- Ký HĐLD, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe, May đồng phục, 12 ngày phép/năm, Nghỉ lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Nhà CT4 VIMECO, Nguyễn Chánh, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

