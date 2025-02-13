Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà lô góc - Đằng sau 630 Quang Trung, Hà Đông., Hà Đông, Quận Hà Đông

Thiết kế các sản phẩm truyền thông online: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic... phục vụ cho các chiến dịch Marketing trên sàn thương mại điện tử và đa nền tảng: Website, tiktok, Instagram,...

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: thiết kế backdrop, standee, banner, thư mời, voucher, bandroll, tờ rơi, tờ gấp, các banner cho sự kiện của Công ty,...

Phối hợp với bộ phận Truyền thông lên ý tưởng và chụp ảnh sản phẩm theo concept/chủ đề.

Trực tiếp tham gia hỗ trợ các sự kiện tại Công ty.

Thực hiện các công việc được phân công từ Trưởng phòng, Ban lãnh đạo.

Phối hợp hỗ trợ công việc cùng các bộ phận khác như nhân sự, kinh doanh, truyền thông, marketing.

Online không cần đến văn phòng công ty.

Thành thạo các phần mềm thiết kế cần thiết.

Nắm bắt kiến thức chuyên môn về thiết kế và xu hướng mới.

Có tư duy thẩm mỹ, tính sáng tạo tốt, linh hoạt trong công việc.

Có khả năng quản lý công việc, timeline, tài sản, tài nguyên hình ảnh.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm phối hợp nhóm.

Lợi thế: Thành thạo sử dụng máy ảnh và các công cụ để quay chụp.

Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc nộp Portfolio video (Các hồ sơ thiếu Portfolio sẽ tự động bị loại)

Mức lương: dao động 7 - 15 triệu.

Thưởng lương tháng 13; thưởng lễ tết,...Nghỉ phép năm, Lễ, Tết theo quy định

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động,..

Được hỗ trợ máy tính để làm việc.

Có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ hoạ/ Giao diện/ Graphic Design/ Software Design.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT ANH ĐỨC

