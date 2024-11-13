Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation HỘ KINH DOANH BOSHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

HỘ KINH DOANH BOSHOP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại HỘ KINH DOANH BOSHOP

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24A Trần Thiện Chánh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing online và offline (giao diện landing page, giao diện website, banner website, facebook ads, thumbnail youtube...)
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ như: tờ rơi, brochure, poster, bandroll, standee, giấy mời...
Nhận order từ team, sắp xếp công việc trả sản phẩm đúng deadline
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: Ads, content, quay dựng trong suốt quá trình làm sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV kèm theo link tới những sản phẩm đã thực hiện (portfolio)
Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở công ty Digital, thẩm mỹ, spa, nha khoa, mỹ phẩm...
Sáng tạo, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;
Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường chuyên về đồ họa, mỹ thuật (Arena Mutilmedia, FPT polytechnic, ĐH Mỹ thuật v..v..)
Có ít nhất từ 1 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, InDesign, ....
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong nghành thẩm mỹ, spa, nha khoa, ....
Sáng tạo, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm

Tại HỘ KINH DOANH BOSHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 10-15 triệu đồng/tháng (tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng).
Thưởng hiệu suất hấp dẫn dựa trên KPI.
Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực spa, chăm sóc da và xu hướng làm đẹp mới nhất.
Cơ hội tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing và sản xuất nội dung.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Thời gian làm việc linh hoạt: 9:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ của spa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BOSHOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 6 Quang Trung Phường 10, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

