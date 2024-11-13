Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation HỘ KINH DOANH BOSHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24A Trần Thiện Chánh, Quận 10

Graphic Design/Illustration/Animation

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing online và offline (giao diện landing page, giao diện website, banner website, facebook ads, thumbnail youtube...)

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ như: tờ rơi, brochure, poster, bandroll, standee, giấy mời...

Nhận order từ team, sắp xếp công việc trả sản phẩm đúng deadline

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: Ads, content, quay dựng trong suốt quá trình làm sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV kèm theo link tới những sản phẩm đã thực hiện (portfolio)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở công ty Digital, thẩm mỹ, spa, nha khoa, mỹ phẩm...

Sáng tạo, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm;

Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường chuyên về đồ họa, mỹ thuật (Arena Mutilmedia, FPT polytechnic, ĐH Mỹ thuật v..v..)

Có ít nhất từ 1 năm trở lên kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, InDesign, ....

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong nghành thẩm mỹ, spa, nha khoa, ....

Sáng tạo, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh: 10-15 triệu đồng/tháng (tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng).

Thưởng hiệu suất hấp dẫn dựa trên KPI.

Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực spa, chăm sóc da và xu hướng làm đẹp mới nhất.

Cơ hội tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing và sản xuất nội dung.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Thời gian làm việc linh hoạt: 9:00 - 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ của spa.

Cách Thức Ứng Tuyển

