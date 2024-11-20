Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dreamplex Coworking Space Lê Hiến Mai, Quận 2

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế website cho công ty, khách hàng, đối tác trên CMS Wordpress.
Quản trị và vận hành các website của khách hàng.
Duy trì các tính năng hiện tại. Phát triển các tính năng mới.
Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp phần mềm.
Tối ưu, thêm mới hoặc sửa đổi giao diện, plugin, tính năng website theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc mà team SEO yêu cầu chỉnh sửa.
Phối hợp với các Phòng ban liên quan để trải nghiệm và phát triển tối ưu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Có kinh nghiệm lập trình PHP và WordPress là bắt buộc.
Có khả năng tự làm theme wordpress.
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap.
Chỉnh sửa giao diện theme tương thích nhiều loại màn hình thiết bị (reponsive).
Thành thạo chuyển PSD/Figma sang theme.
Biết chỉnh sửa code PHP, Module, Plugin...
Biết áp dụng các library/framework khác vào Wordpress.
Biết sử dụng các plugin: WPBakery Page Builder, WPML, ACF, theme Flatsome là một lợi thế.
Hiểu biết cơ bản về SEO là một lợi thế.
Có khả năng tự nghiên cứu và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
Chủ động giải quyết vấn đề. Hoàn thành công việc hiệu quả theo đúng thời hạn được giao.
Cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng lương 100% trong thời gian thử việc.
Cam kết thưởng lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất công việc hàng năm + Đánh giá nâng lương hàng năm.
Hỗ trợ cơm trưa.
Hỗ trợ tiền gửi xe.
Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, Thứ Hai – Thứ Sáu.
Điểm điểm làm việc: Dreamplex Lê Hiến Mai – Lầu 3 - 39 Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING

CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.702A Tầng 7 Tòa nhà Centre Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

