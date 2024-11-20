Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY TNHH ADVISION MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dreamplex Coworking Space Lê Hiến Mai, Quận 2

Thiết kế website cho công ty, khách hàng, đối tác trên CMS Wordpress.

Quản trị và vận hành các website của khách hàng.

Duy trì các tính năng hiện tại. Phát triển các tính năng mới.

Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và nâng cấp phần mềm.

Tối ưu, thêm mới hoặc sửa đổi giao diện, plugin, tính năng website theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc mà team SEO yêu cầu chỉnh sửa.

Phối hợp với các Phòng ban liên quan để trải nghiệm và phát triển tối ưu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Có kinh nghiệm lập trình PHP và WordPress là bắt buộc.

Có khả năng tự làm theme wordpress.

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap.

Chỉnh sửa giao diện theme tương thích nhiều loại màn hình thiết bị (reponsive).

Thành thạo chuyển PSD/Figma sang theme.

Biết chỉnh sửa code PHP, Module, Plugin...

Biết áp dụng các library/framework khác vào Wordpress.

Biết sử dụng các plugin: WPBakery Page Builder, WPML, ACF, theme Flatsome là một lợi thế.

Hiểu biết cơ bản về SEO là một lợi thế.

Có khả năng tự nghiên cứu và làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Chủ động giải quyết vấn đề. Hoàn thành công việc hiệu quả theo đúng thời hạn được giao.

Cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao.

Mức lương hấp dẫn theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng lương 100% trong thời gian thử việc.

Cam kết thưởng lương tháng 13 + Thưởng hiệu suất công việc hàng năm + Đánh giá nâng lương hàng năm.

Hỗ trợ cơm trưa.

Hỗ trợ tiền gửi xe.

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Điểm điểm làm việc: Dreamplex Lê Hiến Mai – Lầu 3 - 39 Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2, Hồ Chí Minh.

