Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận Biên bản sản xuất, biên bản sửa hàng, biên bản may mẫu,... từ Quản lý sản xuất, kiểm tra các thông tin trên biên bản.

- Tiếp nhận vật tư, nguyên phụ liệu để sản xuất đơn hàng từ bộ phận kho.

- Phân chia hàng hóa cho chuyền may.

- Triển khai, hướng dẫn kỹ thuật may mới.

- Quản lý năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm của chuyền may.

- Tuyển dụng, Đào tạo thợ may.

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (ưu tiên nữ)

- Có kỹ năng may mẫu, sử dụng thành thạo các loại máy may 1 kim.

- Có kinh nghiệm trong quản lý và kỹ thuật chuyền may.

- Có kinh nghiệm thúc đẩy năng suất của chuyền để đạt tiến độ và chất lượng sản phẩm.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

- Có kỹ năng sắp xếp thời gian tiến độ đơn hàng, báo cáo công việc.

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.

- Chịu được áp lực công việc.

- Kỹ năng xử lý được các tình huống phát sinh.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : Từ 12 triệu trở lên

- Lương sản phẩm của chuyền may.

- Phụ cấp cơm : 780.000/tháng.

- Phụ cấp điện thoại : 150.000/tháng.

- Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN & Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

