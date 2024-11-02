Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 248 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tiếp nhận Biên bản sản xuất, biên bản sửa hàng, biên bản may mẫu,... từ Quản lý sản xuất, kiểm tra các thông tin trên biên bản.
- Tiếp nhận vật tư, nguyên phụ liệu để sản xuất đơn hàng từ bộ phận kho.
- Phân chia hàng hóa cho chuyền may.
- Triển khai, hướng dẫn kỹ thuật may mới.
- Quản lý năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm của chuyền may.
- Tuyển dụng, Đào tạo thợ may.
- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (ưu tiên nữ)
- Có kỹ năng may mẫu, sử dụng thành thạo các loại máy may 1 kim.
- Có kinh nghiệm trong quản lý và kỹ thuật chuyền may.
-
- Có kinh nghiệm thúc đẩy năng suất của chuyền để đạt tiến độ và chất lượng sản phẩm.
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
- Có kỹ năng sắp xếp thời gian tiến độ đơn hàng, báo cáo công việc.
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
- Chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng xử lý được các tình huống phát sinh.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : Từ 12 triệu trở lên
- Lương sản phẩm của chuyền may.
- Phụ cấp cơm : 780.000/tháng.
- Phụ cấp điện thoại : 150.000/tháng.
- Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN & Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

