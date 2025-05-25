Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235 Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc lập kế hoạch và triển khai các chiến lược tiếp thị và bán hàng.
- Tham gia vào quá trình nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới và phân tích đối thủ cạnh tranh.
- Quản lý và theo dõi tiến độ các dự án kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành đúng hạn.
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh và các chỉ số quan trọng để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo.
- Giao tiếp và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự đồng bộ trong các hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Tài chính- Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc hỗ trợ bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt , có khả năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ quản lý khách hàng (CRM).
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.
- Tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và sẵn sàng học hỏi để phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: 6-10 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: AIA Tầng 1 Tòa nhà Republic, 18E Cộng Hòa, Tân Bình.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

