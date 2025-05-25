Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Dựng và chỉnh sửa video phù hợp nền tảng tiktok (video ngắn dưới 1p, dang story, review...)

- Phối hợp với media set up bối cảnh, ánh sáng, công tác hậu kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm dựng video để đăng tải trên nền tảng tiktok

- Sử dụng thành thạo capcut

- Thành thạo các thiết bị quay chụp (thiết bị công ty cung cấp)

- Có laptop để làm việc càng tốt

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 - 12 triệu/tháng + thưởng doanh số

- Tháng off 1 ngày phép

- Nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương

- Thưởng tháng 13

- Qùa cho ngày đặc biệt

- Xét lương 2 quý/ lần

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận

- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương

- Du lịch

