Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Dựng và chỉnh sửa video phù hợp nền tảng tiktok (video ngắn dưới 1p, dang story, review...)
- Phối hợp với media set up bối cảnh, ánh sáng, công tác hậu kỳ
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm dựng video để đăng tải trên nền tảng tiktok
- Sử dụng thành thạo capcut
- Thành thạo các thiết bị quay chụp (thiết bị công ty cung cấp)
- Có laptop để làm việc càng tốt

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 - 12 triệu/tháng + thưởng doanh số
- Tháng off 1 ngày phép
- Nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương
- Thưởng tháng 13
- Qùa cho ngày đặc biệt
- Xét lương 2 quý/ lần
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đường N2, Khu Biệt Thự Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

