Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Dựng documentary videos, Viral Videos theo script có sẵn.

- Tìm kiếm tư liệu, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung của clip.

- Lên kịch bản, đóng góp ý tưởng cho việc dàn dựng một video có tính lan toả.

- Chịu trách nhiệm cắt ghép, chỉnh sửa và dựng Video hoàn chỉnh ở trình độ cao.

- Dựng trailer cho các video dài, dựng intro/hook thu hút, gây tò mò,giữ chân người xem

- Cắt ghép các video ngắn cho các kênh youtube, tiktok, facebook

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm dựng về documentary, viral clip hoặc phim (phim ngắn, phim series...).

- Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, After Effect, Davinci Resolve...

- Ưu tiên kĩ năng Visual Storytelling, biết làm motion.

- Có khả năng tư duy sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật thẩm mỹ tốt.

- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và tinh thần ham học hỏi.

- Có khả năng tìm source để thiết kế video,sử dụng AI, các công cụ hỗ trợ khác.

- Yêu thích, tìm hiểu về tôn giáo, lịch sử, tâm linh

Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 triệu – 16 triệu (thỏa thuận theo năng lực).

- (Thử việc 2 tháng 85% Lương). Thưởng KPI sẽ áp dụng sau 2 tháng thử việc.

- Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số theo năng lực.

- Tham gia teambuilding, YEP,... - BHYT, BHXH, BHTN.

- Nghỉ lễ theo quy định.

- Thời gian làm việc: 7:00 – 16:00 (Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ cố định Thứ 7, Chủ Nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

