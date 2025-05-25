Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 56 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Dựng documentary videos, Viral Videos theo script có sẵn.
- Tìm kiếm tư liệu, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung của clip.
- Lên kịch bản, đóng góp ý tưởng cho việc dàn dựng một video có tính lan toả.
- Chịu trách nhiệm cắt ghép, chỉnh sửa và dựng Video hoàn chỉnh ở trình độ cao.
- Dựng trailer cho các video dài, dựng intro/hook thu hút, gây tò mò,giữ chân người xem
- Cắt ghép các video ngắn cho các kênh youtube, tiktok, facebook
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm dựng về documentary, viral clip hoặc phim (phim ngắn, phim series...).
- Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, After Effect, Davinci Resolve...
- Ưu tiên kĩ năng Visual Storytelling, biết làm motion.
- Có khả năng tư duy sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật thẩm mỹ tốt.
- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và tinh thần ham học hỏi.
- Có khả năng tìm source để thiết kế video,sử dụng AI, các công cụ hỗ trợ khác.
- Yêu thích, tìm hiểu về tôn giáo, lịch sử, tâm linh
Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 12 triệu – 16 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
- (Thử việc 2 tháng 85% Lương). Thưởng KPI sẽ áp dụng sau 2 tháng thử việc.
- Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số theo năng lực.
- Tham gia teambuilding, YEP,... - BHYT, BHXH, BHTN.
- Nghỉ lễ theo quy định.
- Thời gian làm việc: 7:00 – 16:00 (Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ cố định Thứ 7, Chủ Nhật).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT
