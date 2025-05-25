Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DREAM TALENT
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Dựng documentary videos, Viral Videos theo script có sẵn.
- Tìm kiếm tư liệu, hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung của clip.
- Lên kịch bản, đóng góp ý tưởng cho việc dàn dựng một video có tính lan toả.
- Chịu trách nhiệm cắt ghép, chỉnh sửa và dựng Video hoàn chỉnh ở trình độ cao.
- Dựng trailer cho các video dài, dựng intro/hook thu hút, gây tò mò,giữ chân người xem
- Cắt ghép các video ngắn cho các kênh youtube, tiktok, facebook

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm dựng về documentary, viral clip hoặc phim (phim ngắn, phim series...).
- Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, After Effect, Davinci Resolve...
- Ưu tiên kĩ năng Visual Storytelling, biết làm motion.
- Có khả năng tư duy sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật thẩm mỹ tốt.
- Khả năng làm việc nhóm hiệu quả và tinh thần ham học hỏi.
- Có khả năng tìm source để thiết kế video,sử dụng AI, các công cụ hỗ trợ khác.
- Yêu thích, tìm hiểu về tôn giáo, lịch sử, tâm linh

Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 triệu – 16 triệu (thỏa thuận theo năng lực).
- (Thử việc 2 tháng 85% Lương). Thưởng KPI sẽ áp dụng sau 2 tháng thử việc.
- Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số theo năng lực.
- Tham gia teambuilding, YEP,... - BHYT, BHXH, BHTN.
- Nghỉ lễ theo quy định.
- Thời gian làm việc: 7:00 – 16:00 (Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ cố định Thứ 7, Chủ Nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

CÔNG TY TNHH DREAM TALENT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 56 Đuòng 6, Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

