Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Engineer

Khảo sát nhu cầu khách hàng, nghiên cứu, phân tích, thiết kế và lên giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Đánh giá được tiềm năng khách hàng, khả năng thành công trong triển khai kinh doanh, cơ hội phát triển thị trường.

Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật, ngân sách. Từ đó, phân tích nhu cầu, xây dựng giải pháp phù hợp và trình bày mô hình đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp cho các khách hàng.

Thiết lập mối quan hệ, làm việc với các hãng.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc định kỳ cho cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành CNTT hoặc Viễn thông.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu về công nghệ, có kiến thức tốt về CNTT/viễn thông; hiểu biết rõ về mô hình mạng, giao thức IP, ảo hóa, điện toán đám mây ...

Kỹ năng tư vấn, thuyết trình về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tốt.

Khả năng nghiên cứu giải pháp công nghệ và chịu được áp lực công việc cao.

Có kiến thức về chính sách và quy trình của các nhà phân phối và các hãng là một lợi thế.

Có kỹ năng viết và trình bày tài liệu kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc.

Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.

Review lương hàng năm, lương tháng 13

Hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của công ty.

Nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.

Đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn của từng vị trí/cấp bậc.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ...

Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

