Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG
- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đăng tin, kiểm tra và theo dõi các kênh tuyển dụng hiệu quả
Tìm kiếm và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp tiêu chí.
Liên hệ ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn và phối hợp với các phòng ban tổ chức phỏng vấn
Tối ưu hoá nguồn ứng viên, xây dựng hệ thống data ứng viên tiềm năng thông qua các nguồn khác như social, group tuyển dụng,...
Thiết kế poster, video clip tuyển dụng đơn giản để hỗ trợ truyền thông tuyển dụng trên các nền tảng số
Báo cáo tiến độ tuyển dụng theo tuần, tháng và đánh giá kết quả.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các kênh tuyển dụng phổ biến và có khả năng đánh giá ứng viên sơ cấp tốt
Biết sử dụng công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut...) để tạo poster hoặc clip tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và quản lý thời gian tốt
Tư duy chủ động, trách nhiệm và có tinh thần cải tiến trong công việc
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: giờ hành chính
Thưởng tết âm lịch ( lương tháng 13) hấp dẫn.
Thường xuyên được đi du lịch trong và ngoài nước, ít nhất2 - 3 lần/ năm. .
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4, 01/5, 2/9, 10/3,...
Chính sách phúc lợi cho nhân viên : Sinh nhật, 20/10, 8/3,...
Các hoạt động tập thể cùng Công ty: Teambuilding, Bóng đá, Tennis, Cầu lông hàng tuần...
Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp
Tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật, ngày hội công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
