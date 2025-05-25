Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đăng tin, kiểm tra và theo dõi các kênh tuyển dụng hiệu quả

Tìm kiếm và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp tiêu chí.

Liên hệ ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn và phối hợp với các phòng ban tổ chức phỏng vấn

Tối ưu hoá nguồn ứng viên, xây dựng hệ thống data ứng viên tiềm năng thông qua các nguồn khác như social, group tuyển dụng,...

Thiết kế poster, video clip tuyển dụng đơn giản để hỗ trợ truyền thông tuyển dụng trên các nền tảng số

Báo cáo tiến độ tuyển dụng theo tuần, tháng và đánh giá kết quả.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng (ưu tiên lĩnh vực BĐS, tài chính, bảo hiểm)

Nắm vững các kênh tuyển dụng phổ biến và có khả năng đánh giá ứng viên sơ cấp tốt

Biết sử dụng công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut...) để tạo poster hoặc clip tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và quản lý thời gian tốt

Tư duy chủ động, trách nhiệm và có tinh thần cải tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.500.000 - 7.500.000đ/tháng

Thời gian làm việc: giờ hành chính

Thưởng tết âm lịch ( lương tháng 13) hấp dẫn.

Thường xuyên được đi du lịch trong và ngoài nước, ít nhất2 - 3 lần/ năm. .

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4, 01/5, 2/9, 10/3,...

Chính sách phúc lợi cho nhân viên : Sinh nhật, 20/10, 8/3,...

Các hoạt động tập thể cùng Công ty: Teambuilding, Bóng đá, Tennis, Cầu lông hàng tuần...

Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

Tham gia các sự kiện nội bộ: sinh nhật, ngày hội công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin