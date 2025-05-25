Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Chiến lược & Phát triển kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trung và dài hạn phù hợp với định hướng của HĐQT.

Mở rộng hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và mạng lưới sửa chữa ô tô điện.

Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các hãng xe, nhà cung cấp, đối tác chiến lược.

- Quản lý vận hành

Giám sát và điều phối hoạt động của các phòng ban: kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi, marketing, tài chính, nhân sự, v.v.

Đảm bảo vận hành hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và cải tiến quy trình hoạt động.

Thiết lập và theo dõi hệ thống KPI cho các bộ phận và toàn công ty.

- chính & Lợi nhuận

Lập và kiểm soát ngân sách hoạt động hàng năm.

Phân tích hiệu quả kinh doanh, đảm bảo công ty đạt chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận.

Quản lý dòng tiền, kiểm soát chi phí, đảm bảo sự ổn định tài chính.

- Quản trị nhân sự

Phát triển đội ngũ quản lý cấp trung, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và gắn kết.

Tham gia tuyển dụng các vị trí chủ chốt và thiết lập chính sách giữ chân nhân tài.

Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

- Đảm bảo chất lượng & Dịch vụ

Đảm bảo chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo trì và chăm sóc khách hàng đạt chuẩn.

Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng, xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng hiệu quả.

- Pháp lý & Tuân thủ

Đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định pháp luật và các tiêu chuẩn ngành ô tô – xe điện.

Quản lý rủi ro pháp lý, an toàn lao động, môi trường và bảo mật thông tin.

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật ô tô, Cơ khí, Kinh tế, hoặc tương đương.

- Ưu tiên có bằng MBA hoặc chứng chỉ quản trị cao cấp.

Tối thiểu 7–10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao (CEO/COO/Director).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, xe điện, logistics, hoặc chuỗi cung ứng kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hiệu quả kinh doanh (KPIs, lợi nhuận ròng).

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, cổ phần hoặc ESOP theo quy định công ty.

Cơ hội dẫn dắt công ty trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, phát triển thị trường xe điện đang bùng nổ.

