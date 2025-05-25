Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành
- Chiến lược & Phát triển kinh doanh
Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trung và dài hạn phù hợp với định hướng của HĐQT.
Mở rộng hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và mạng lưới sửa chữa ô tô điện.
Tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các hãng xe, nhà cung cấp, đối tác chiến lược.
- Quản lý vận hành
Giám sát và điều phối hoạt động của các phòng ban: kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi, marketing, tài chính, nhân sự, v.v.
Đảm bảo vận hành hiệu quả, tối ưu hóa chi phí và cải tiến quy trình hoạt động.
Thiết lập và theo dõi hệ thống KPI cho các bộ phận và toàn công ty.
- chính & Lợi nhuận
Lập và kiểm soát ngân sách hoạt động hàng năm.
Phân tích hiệu quả kinh doanh, đảm bảo công ty đạt chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận.
Quản lý dòng tiền, kiểm soát chi phí, đảm bảo sự ổn định tài chính.
- Quản trị nhân sự
Phát triển đội ngũ quản lý cấp trung, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và gắn kết.
Tham gia tuyển dụng các vị trí chủ chốt và thiết lập chính sách giữ chân nhân tài.
Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
- Đảm bảo chất lượng & Dịch vụ
Đảm bảo chất lượng dịch vụ sửa chữa, bảo trì và chăm sóc khách hàng đạt chuẩn.
Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng, xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng hiệu quả.
- Pháp lý & Tuân thủ
Đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định pháp luật và các tiêu chuẩn ngành ô tô – xe điện.
Quản lý rủi ro pháp lý, an toàn lao động, môi trường và bảo mật thông tin.
Yêu Cầu Công Việc
- Ưu tiên có bằng MBA hoặc chứng chỉ quản trị cao cấp.
Tối thiểu 7–10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao (CEO/COO/Director).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, xe điện, logistics, hoặc chuỗi cung ứng kỹ thuật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, cổ phần hoặc ESOP theo quy định công ty.
Cơ hội dẫn dắt công ty trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, phát triển thị trường xe điện đang bùng nổ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
