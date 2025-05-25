Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/29 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

1. Sứ mệnh của bạn tại AKUBA:

- Tổ chức, kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính nhằm đảm bảo sự minh bạch, chính xác và đúng luật.

- Đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa ra các dự báo tài chính, xây dựng nền tảng quản trị tài chính hiệu quả và ngăn ngừa rủi ro.

- Thực hiện sứ mệnh làm gương trong chính trực, trung thực và chu toàn công việc với tinh thần phục vụ – trách nhiệm

2. Công việc chính:

- Tổng hợp và kiểm soát dòng tiền, hoạch toán nghiệp vụ bán hàng, chi phí, công nợ.

- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo tài chính năm.

- Xây dựng ngân sách, theo dõi hiệu quả tài chính, phân tích tồn kho và chi phí.

- Thiết lập quy trình, kiểm soát tuân thủ kế toán và tài chính.

- Quản lý, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ kế toán theo tinh thần cộng tác và phát triển chung.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 3–5 năm ở vị trí tương đương.

- Thành thạo MISA, am hiểu luật kế toán – thuế, có năng lực lãnh đạo và tư duy hệ thống.

- Sống trung thực, cẩn trọng, có khả năng giữ bí mật và trách nhiệm cao với đồng tiền, chứng từ.

- Mong muốn gắn bó lâu dài trong một tổ chức đề cao đạo đức nghề nghiệp và giá trị nhân bản.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp thiết bị làm việc,BHXH đầy đủ, phúc lợi theo quy định

- Thưởng Lễ, tết, tháng 13, sinh nhật

- Được làm việc trong môi trường nhân văn, gắn bó

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng dựa trên hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

