Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111

- 121 Ngô Gia Tự, P2, Q4, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Lập kế hoạch quy trình tuyển dụng:
Đề xuất bổ sung nhân lực do các trưởng phòng và Tổng Công ty gửi
Phân tích doanh thu và tỷ lệ giữ chân nhân sự để dự báo nhu cầu tuyển dụng
Phân tích đánh giá theo lịch sử biến động nhân sự mỗi năm của công ty hoặc theo đặc thù ngành nghề…
2. Soạn bản tin đăng tuyển
3. Lựa chọn nguồn cung cấp ứng viên:
4. Sàng lọc danh sách ứng viên tiềm năng:
5. Phỏng vấn ứng viên tiềm năng:
Trực tiếp hoặc phối hợp cùng chuyên viên phòng ban chuyên môn khi phỏng vấn ứng viên (qua điện thoại, bài kiểm tra, hỏi đáp trực tiếp.
6. Đánh giá kết quả phỏng vấn:
7. Báo cáo tình hình tuyển dụng:
8. Một số nhiệm vụ khác:
Cập nhật mô tả công việc (ví dụ: thêm nhiệm vụ hoặc sửa đổi yêu cầu)
Giải đáp thắc mắc của ứng viên trong quá trình ứng tuyển
Gắn kết và phản hồi nhanh những thắc mắc cũng như kết quả tuyển dụng
Hướng dẫn, tạo môi trường thuận lợi cho ứng viên trúng tuyển đến nhận việc
Tìm hiểu, đề xuất tham gia các kênh quảng bá, hội chợ việc làm giúp nâng cao hiệu quả thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 – 30 tuổi
Kỹ năng về tin học văn phòng. Công việc tuyển dụng sẽ cần tìm kiếm, sắp xếp và lưu trữ một lượng lớn thông tin về ứng viên. Vì vậy thành thạo các công cụ hỗ trợ tuyển dụng, phân tích và lưu trữ thông tin sẽ giúp công việc thuận lợi và hiệu quả hơn.
Kỹ năng lập kế hoạch giúp lên kế hoạch tuyển dụng chuẩn xác và chuyên nghiệp
Giao tiếp và tương tác tốt, hiểu tâm lý ứng viên.
Kỹ năng phân tích, đánh giá chính xác về chất lượng nhân lực
Nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp giúp mở rộng networking. Từ đó tạo dựng được nguồn tuyển dụng tiềm năng cho công ty.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương 12Tr - 16 Tr + Thưởng tuyển dụng
Được nghỉ lễ, tết theo lịch Nhà nước, được hưởng lương theo quy định
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của công ty
Được đào tạo, phát triển lên vị trí quản lý, lãnh đạo theo lộ trình thăng tiến của đơn vị
Môi trường làm việc năng động, mở rộng nhiều chi nhánh.
Thưởng lễ, tết, Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

