Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 12 Triệu

Quản lý, sắp xếp lịch cho đội ngủ livestream

Quản lý số lượng kênh bán hàng trực tuyến. và quản lý tổng số giờ live trên 1 kênh

Tổng số nhãn hàng dự kiến trên 10 nhãn hàng

Kiểm soát chất lượng kiểm tra chất lượng làm việc hằng ngày, ghi lại các lỗi vi phạm, thông báo làm việc trực tiếp với người phạm lỗi theo quy định của công ty

Lên nội dung kịch bản chương trình ưu đãi trên livestream

Tổng hợp báo cáo theo dõi đảm bảo vận hành của phòng live

Lên ý tưởng và thực hiện các buổi livestream bán hàng theo kế hoạch của công ty

Báo cáo chỉ số và đon hàng sau mỗi lần livestream

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo