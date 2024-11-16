Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, sắp xếp lịch cho đội ngủ livestream
Quản lý số lượng kênh bán hàng trực tuyến. và quản lý tổng số giờ live trên 1 kênh
Tổng số nhãn hàng dự kiến trên 10 nhãn hàng
Kiểm soát chất lượng kiểm tra chất lượng làm việc hằng ngày, ghi lại các lỗi vi phạm, thông báo làm việc trực tiếp với người phạm lỗi theo quy định của công ty
Lên nội dung kịch bản chương trình ưu đãi trên livestream
Tổng hợp báo cáo theo dõi đảm bảo vận hành của phòng live
Lên ý tưởng và thực hiện các buổi livestream bán hàng theo kế hoạch của công ty
Báo cáo chỉ số và đon hàng sau mỗi lần livestream
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính Nam
Độ tuổi từ 24 -35
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vận hành livestream
Có kiến thức live trên đa nền tảng, sử dụng thành thạo công cụ dụng cụ livestream

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000 - 12.000.000
Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm xã hội
Thưởng theo thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ MÈN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SÔ 172 ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, TP HÀ TĨNH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

