Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tp.HCM - 181A Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Thực hiện các buổi Livestream nhảy nhóm chất lượng trên nền tảng TikTok Live.

Tương tác trực tiếp với khán giả qua các bình luận, câu hỏi và yêu cầu, tạo không khí thân thiện và gần gũi.

Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân trên TikTok, tạo phong cách độc đáo và thu hút sự chú ý.

Sáng tạo và sản xuất các nội dung video hấp dẫn, phù hợp với đối tượng người xem trên kênh TikTok của công ty.

Tối ưu hóa các chiến lược nội dung để gia tăng lượng người theo dõi và tương tác.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, cao từ 1m60, làm full-time theo lịch công ty (6h/ngày)

Nhiệt huyết, chăm chỉ và có đam mê với công việc livestream.

Biết nhảy tiktok là 1 lợi thế.

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, thần thái tự tin, và khả năng biểu diễn cuốn hút.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15 triệu đến 40 triệu/ tháng (lương + thưởng + hoa hồng).

Hỗ trợ đẩy phiên live, đẩy video lên xu hướng.

Thiết bị live studio hiện đại, luôn luôn có kĩ thuật hỗ trợ, vận hành.

Đội ngũ make up, trang phục chuyên nghiệp.

Dạy và đào tạo nhảy miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA

