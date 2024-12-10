Tuyển Dịch vụ quảng cáo Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

Tham gia lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng.

Chuẩn bị sản phẩm, đạo cụ, kịch bản và các công cụ cần thiết cho buổi livestream.

Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ đặt hàng.

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các nền tảng livestream.

Phối hợp với bộ phận marketing để quảng bá các buổi livestream.

Thực hiện các báo cáo sau mỗi buổi livestream về doanh số, tương tác và hiệu quả.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng các buổi livestream.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kinh doanh.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm liên quan đến livestream là 1 điểm cộng).

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tự tin trước ống kính.

Nắm bắt nhanh các xu hướng thời trang và sở thích của khách hàng.

Khả năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt trong quá trình livestream.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh (là một lợi thế).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có đam mê với lĩnh vực thời trang.

Tại Ney Design Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực livestream.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ney Design

