Tuyển Dịch vụ quảng cáo Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Ney Design
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Ney Design

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Ney Design

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tham gia lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng.
Chuẩn bị sản phẩm, đạo cụ, kịch bản và các công cụ cần thiết cho buổi livestream.
Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ đặt hàng.
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các nền tảng livestream.
Phối hợp với bộ phận marketing để quảng bá các buổi livestream.
Thực hiện các báo cáo sau mỗi buổi livestream về doanh số, tương tác và hiệu quả.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng các buổi livestream.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm liên quan đến livestream là 1 điểm cộng).
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tự tin trước ống kính.
Nắm bắt nhanh các xu hướng thời trang và sở thích của khách hàng.
Khả năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt trong quá trình livestream.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh (là một lợi thế).
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có đam mê với lĩnh vực thời trang.

Tại Ney Design Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực livestream.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ney Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ney Design

Ney Design

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

