Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Tổ 5, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

- Cập nhật và truyền tải thông tin nội bộ: Thông qua các kênh truyền thông của công ty cung cấp thông tin kịp thời, rõ ràng cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty;

- Đảm bảo thông tin xuyên suốt: Đảm bảo mọi thông tin quan trọng được truyền tải đồng đều đến tất cả các phòng ban, giúp nhân viên nắm bắt kịp thời các hoạt động và thay đổi của công ty và ngược lại;

- Tổ chức và hỗ trợ sự kiện nội bộ: Lên kế hoạch hoặc phối hợp lên kế hoạch/ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ như team building, chương trình định kỳ, và các hoạt động cộng đồng CSR, nhằm thúc đẩy tinh thần và văn hóa doanh nghiệp;

- Quản trị nội dung Website và Fanpage: Cập nhật và quản lý các kênh truyền thông của công ty, đảm bảo nội dung luôn phù hợp theo định hướng truyền thông của công ty;

- Khảo sát và đánh giá: Thực hiện khảo sát và đánh giá hiệu quả các hoạt động văn hóa công ty, bao gồm mức độ tham gia của nhân viên và không khí chung tại các sự kiện nội bộ;

- Báo cáo công việc: Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và báo cáo kết quả công việc với cấp trên và Giám đốc Ban.

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Truyền thông, marketing, Thương mại, Kinh tế, Báo chí và các ngành liên quan yêu thích, có tố chất đam mê theo đuổi nghề;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên truyền thông nội bộ hoặc các vị trí tương đương;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực truyền thông nội bộ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tổ chức sự kiện;

- Có kinh nghiệm quản lý website/fanpage và kỹ năng viết bài;

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện nội bộ, teambuilding.

- Kỹ năng xử lý công việc, quản lý, tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lậρ, chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên;

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thăm hỏi, sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn trong năm;

- Được tham gia đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có cơ hội thăng tiến;

- Tham gia Team building, Year End Party...

- Thưởng hiệu suất công việc lên đến 06 tháng lương.

