Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK13, C37 Bộ Công an, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lên kế hoạch và tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về tour du lịch, tư vấn và đưa ra các lựa chọn phù hợp. Xây dựng lịch trình tour, bao gồm các điểm tham quan, phương tiện di chuyển, chỗ ở, ăn uống, giải trí, v.v. Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng, hãng hàng không, v.v. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour du lịch, bao gồm vé máy bay, vé tàu, vé tham quan, v.v. Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình tour du lịch. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tour du lịch. Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, yêu thích công việc du lịch. Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về du lịch, địa lý, văn hóa.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.