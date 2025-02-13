Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Samco Building, 326 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

- To develop and implement marketing and promotion plan for brands/products.
Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, quảng bá cho các thương hiệu/sản phẩm.
- Build ideas, messages & images of the brands and of each specific Marketing campaign.
Xây dựng ý tưởng, thông điệp & hình ảnh của nhãn hàng và của từng chiến dịch Marketing cụ thể.
- Make plans for brand communication: promotion plan, customer interaction plan, customer care plan, after-sales support, ...
Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu: kế hoạch khuyến mãi, kế hoạch tương tác với khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng, …
- Manage, control, plan and implement content posting on social networks, perform work related to brand activities (offline workshops, events...)
Quản lý, kiểm soát, lên kế hoạch thực hiện việc đăng tải nội dung trên social, thực hiện công việc lquan đến hoạt động của brand (offline workshop, event...)
- Manage & monitor brand performance both commercially and visibility in line with the company’s target and budget.
Quản lý, giám sát hiệu suất thương hiệu cả về mặt thương mại, phù hợp với mục tiêu và ngân sách của công ty.
- Make forecasts for product demand to ensure the sustainability of inventory.
Đưa ra dự báo về nhu cầu sản phẩm để đảm bảo tính ổn định của hàng tồn kho.

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Máy tính xách tay
Công ty cung cấp máy tính cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR Dept

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

