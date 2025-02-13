Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS
- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Samco Building, 326 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD
- To develop and implement marketing and promotion plan for brands/products.
Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, quảng bá cho các thương hiệu/sản phẩm.
- Build ideas, messages & images of the brands and of each specific Marketing campaign.
Xây dựng ý tưởng, thông điệp & hình ảnh của nhãn hàng và của từng chiến dịch Marketing cụ thể.
- Make plans for brand communication: promotion plan, customer interaction plan, customer care plan, after-sales support, ...
Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu: kế hoạch khuyến mãi, kế hoạch tương tác với khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng, …
- Manage, control, plan and implement content posting on social networks, perform work related to brand activities (offline workshops, events...)
Quản lý, kiểm soát, lên kế hoạch thực hiện việc đăng tải nội dung trên social, thực hiện công việc lquan đến hoạt động của brand (offline workshop, event...)
- Manage & monitor brand performance both commercially and visibility in line with the company’s target and budget.
Quản lý, giám sát hiệu suất thương hiệu cả về mặt thương mại, phù hợp với mục tiêu và ngân sách của công ty.
- Make forecasts for product demand to ensure the sustainability of inventory.
Đưa ra dự báo về nhu cầu sản phẩm để đảm bảo tính ổn định của hàng tồn kho.
Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cung cấp máy tính cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI