Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

- To develop and implement marketing and promotion plan for brands/products.

Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, quảng bá cho các thương hiệu/sản phẩm.

- Build ideas, messages & images of the brands and of each specific Marketing campaign.

Xây dựng ý tưởng, thông điệp & hình ảnh của nhãn hàng và của từng chiến dịch Marketing cụ thể.

- Make plans for brand communication: promotion plan, customer interaction plan, customer care plan, after-sales support, ...

Lên kế hoạch truyền thông thương hiệu: kế hoạch khuyến mãi, kế hoạch tương tác với khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng, …

- Manage, control, plan and implement content posting on social networks, perform work related to brand activities (offline workshops, events...)

Quản lý, kiểm soát, lên kế hoạch thực hiện việc đăng tải nội dung trên social, thực hiện công việc lquan đến hoạt động của brand (offline workshop, event...)

- Manage & monitor brand performance both commercially and visibility in line with the company’s target and budget.

Quản lý, giám sát hiệu suất thương hiệu cả về mặt thương mại, phù hợp với mục tiêu và ngân sách của công ty.

- Make forecasts for product demand to ensure the sustainability of inventory.

Đưa ra dự báo về nhu cầu sản phẩm để đảm bảo tính ổn định của hàng tồn kho.